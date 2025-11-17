Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Nhà nước sẽ tiếp tục sáp nhập các đơn vị hành chính từ 34 tỉnh, thành hiện nay xuống còn 16 tỉnh, thành phố.

Trao đổi với VietNamNet, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, thông tin sáp nhập 34 tỉnh, thành còn 16 tỉnh, thành là không chính xác, sai sự thật.

Ông Tuấn cho biết, Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có bất kỳ chủ trương nào về việc tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành hoặc đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ). Ảnh: T.H

Theo ông Tuấn, quyết định sắp xếp đơn vị hành chính vừa qua có ý nghĩa chiến lược nhằm hoàn thiện bộ máy hành chính thống nhất, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng nền quản trị hiện đại, gần dân và vì dân. Cuộc cải cách này không chỉ hướng tới giảm đầu mối, tinh giản biên chế, tiết kiệm ngân sách mà còn tạo không gian phát triển dài hạn cho các địa phương.

Từ ngày 1/7, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã/phường/đặc khu) đã được triển khai đồng bộ trên cả nước.

Hiện cả nước có 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã. Đây là kết quả sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

Ảnh: Hoàng Hà

Ông Tuấn cho biết, Bộ Nội vụ đang soạn thảo nghị định mới hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân khi thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính.

Dự thảo này không có bất kỳ danh sách nào về việc tiếp tục sáp nhập từ 34 xuống 16 tỉnh như thông tin đang lan truyền trên mạng.

Theo ông Tuấn, việc ban hành nghị định mới này là cần thiết vì Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 đã quy định mô hình đơn vị hành chính 2 cấp, đồng thời bổ sung loại hình “đặc khu”. Trong khi đó, các nghị định hiện hành (54/2018 và 66/2023) được xây dựng theo mô hình chính quyền địa phương 3 cấp cũ (tỉnh, huyện, xã) không còn phù hợp.

"Trong hồ sơ dự thảo nghị định không hề có bất kỳ phụ lục nào liên quan đến việc sắp xếp, sáp nhập từ 34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh như tin đồn trên mạng xã hội", ông Tuấn nói.