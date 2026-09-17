Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, chuẩn hóa, giao nộp dữ liệu bản đồ địa chính và báo cáo kết quả đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận.

Cục cũng đề nghị các Sở phải rà soát toàn bộ sản phẩm bản đồ địa chính dạng số đã được cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh duyệt; xác định đầy đủ phạm vi, đơn vị hành chính cấp xã, thời điểm đo đạc, tỷ lệ bản đồ, hệ tọa độ, kinh tuyến trục và tình trạng sử dụng của dữ liệu.

Việc giao nộp dữ liệu được thực hiện trên hệ thống thống kê, kiểm kê đất đai và thời hạn hoàn thành, gửi báo cáo về Cục trước ngày 30/9/2026.

Cục Quản lý đất đai yêu cầu các địa phương khẩn trương giao nộp dữ liệu bản đồ địa chính. Ảnh: Kiều Oanh

Đối với báo cáo kết quả đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận, các địa phương phải rà soát, tổng hợp theo từng đơn vị hành chính cấp xã về diện tích, số thửa đất và số lượng mảnh bản đồ theo từng tỷ lệ.

Báo cáo phải phân định rõ các khu vực có dữ liệu thửa đất đúng - đủ - sạch - sống; khu vực cần chỉnh lý, bổ sung dữ liệu không gian; khu vực bảo đảm dữ liệu không gian nhưng cần chỉnh lý, bổ sung dữ liệu thuộc tính; khu vực chưa có bản đồ địa chính hoặc bản đồ địa chính không bảo đảm chất lượng, cần chỉnh lý hoặc đo đạc lại.

Đối với từng nhóm, địa phương phải tổng hợp số lượng thửa đất, diện tích, số lượng Giấy chứng nhận đã cấp và chưa cấp; đồng thời xác định khối lượng dự kiến phải đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, chỉnh lý hoặc đo đạc lại.