Theo phản ánh, gia đình ông Đ. có một thửa đất ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), trên đó có một căn nhà với 3 gia đình cùng sinh sống ổn định. Do có nhu cầu xây dựng nhà ở riêng, các gia đình muốn tách thửa, tách sổ đỏ.

Trước đó, theo quy hoạch làm đường của địa phương, phần đất ruộng của gia đình nằm phía trước đã được thu hồi, bồi thường và giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, thửa đất ở có sổ đỏ nằm liền kề không thuộc diện thu hồi. Đến nay, gia đình cũng chưa nhận được quyết định thu hồi đất hoặc thông báo bồi thường.

Khi làm thủ tục tách thửa, gia đình được cán bộ địa chính trả lời không giải quyết hồ sơ với lý do thửa đất "vướng dự án làm đường".

Từ đó, công dân đề nghị cơ quan chức năng làm rõ: trong trường hợp dự án đã hoàn tất bồi thường đối với phần đất ruộng, còn thửa đất ở liền kề chưa có quyết định thu hồi thì người sử dụng đất có được tách thửa, tách sổ đỏ hay không. Đồng thời, việc từ chối giải quyết thủ tục với lý do "vướng dự án" có phù hợp quy định của pháp luật về đất đai hay không.

Việc tách thửa đất phải đáp ứng các điều kiện theo Luật Đất đai và quy định cụ thể của địa phương. Ảnh minh họa: Vũ Điệp

Trả lời kiến nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể nên cần căn cứ hồ sơ và các quy định của địa phương để xem xét, giải quyết. Do không có đầy đủ thông tin và cơ sở pháp lý liên quan, Bộ không thể kết luận đối với trường hợp này.

Tuy nhiên, Bộ dẫn Điều 220 Luật Đất đai và khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội về nguyên tắc, điều kiện tách thửa đất.

Theo khoản 4 Điều 220 Luật Đất đai, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quy định cụ thể điều kiện và diện tích tối thiểu được tách thửa, hợp thửa đối với từng loại đất trên địa bàn.

Vì vậy, việc một thửa đất có được tách thửa hay không không chỉ căn cứ vào việc đã được cấp sổ đỏ mà còn phải đáp ứng các điều kiện theo Luật Đất đai và quy định cụ thể của địa phương.

Đối với trường hợp nêu trên, Bộ cho rằng việc giải quyết còn phụ thuộc các quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai do địa phương ban hành. Bộ đề nghị người dân nghiên cứu các quy định hiện hành, đồng thời gửi kiến nghị đến Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi có đất để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết theo quy định.