Ngày 16/9, tại họp báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn cung cấp thông tin về lộ trình xây dựng, áp dụng giấy chứng nhận (GCN) điện tử về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Đã dự thảo nội dung phôi GCN điện tử

Theo ông Phấn, Cục Quản lý đất đai đã dự thảo nội dung phôi GCN điện tử và trao đổi với Cục C06, C12 (Bộ Công an). Mục tiêu là GCN điện tử sau này được tích hợp vào ứng dụng VNeID.

Về lộ trình triển khai, trước hết cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi để bảo đảm giá trị pháp lý thống nhất giữa GCN điện tử và GCN giấy.

Song song đó, Cục đang tái cấu trúc quy trình một số thủ tục hành chính theo hướng toàn trình điện tử. Cục đã chỉ đạo, hướng dẫn một số địa phương lựa chọn những thủ tục có tính khả thi để triển khai thủ tục hành chính điện tử.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn. Ảnh: Kiều Oanh

Một điều kiện quan trọng khác là phải hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu liên quan. Trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai, thông tin dân cư có vai trò xác thực nhân thân của người tham gia giao dịch; thông tin về pháp nhân cũng cần được xác thực.

Cục Quản lý đất đai đồng thời phối hợp Cục Thuế, Bộ Tài chính nhằm kết nối, chia sẻ và cung cấp thông tin phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính khi người sử dụng đất thực hiện các giao dịch.

47,7 triệu thửa đất đã bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”

Về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, ông Mai Văn Phấn cho biết, các bộ, ngành, địa phương đang tập trung triển khai, với nhiều kết quả tích cực.

Theo ông Phấn, hiện cả nước đã có hơn 68 triệu thửa đất được xây dựng dữ liệu. Trong đó, khoảng 47,7 triệu thửa bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, đạt khoảng 70%. Mục tiêu đạt 80% trong năm 2026 có khả năng được đáp ứng.

Hơn 20,5 triệu thửa còn lại thuộc nhóm cần tiếp tục bổ sung thông tin, làm sạch, làm đúng và làm đủ dữ liệu.

47,7 triệu thửa đất đã bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”. Ảnh: Kiều Oanh

Đối với nhóm địa bàn phải đo đạc mới, đo đạc chỉnh lý, các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện của từng địa phương, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.

Tuy nhiên, khác với giai đoạn trước được triển khai nhỏ lẻ, hiện nay nhiệm vụ được thực hiện đồng bộ trên toàn bộ 34 tỉnh, thành phố với 3.321 đơn vị cấp xã. Do đó, yêu cầu về nhân lực để triển khai rất lớn.

Trong thời gian qua, ngoài các tổ công tác gồm Văn phòng Đăng ký đất đai, lực lượng công an khu vực và cán bộ chuyên môn của địa phương, một số địa phương còn huy động sinh viên, giáo viên tham gia hỗ trợ đối soát thông tin.

Kinh phí cũng là một trong những khó khăn lớn đối với các địa phương. Mặc dù Bộ Chính trị, Chính phủ đã có chủ trương bố trí kinh phí, nguồn lực thực tế tại nhiều địa phương vẫn còn hạn chế.

Bên cạnh đó, theo quy định trước đây, việc lựa chọn đơn vị tư vấn phải thực hiện đấu thầu rộng rãi. Trong khi đó, thời gian triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước rất ngắn. Từ khâu phê duyệt, bố trí nguồn vốn đến lựa chọn đơn vị tư vấn đều phải hoàn thành trong thời gian hạn chế.

Về kỹ thuật, trước đây việc xây dựng dữ liệu chủ yếu tập trung vào các thửa đất đã được cấp GCN. Trong khi mục tiêu đặt ra là 100% thửa đất phải có dữ liệu.