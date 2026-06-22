Trước đây, cửa sổ trời toàn cảnh là trang bị chỉ xuất hiện trên các mẫu xe hạng sang đắt tiền thì nay, nó đã trở nên phổ biến trên các xe SUV cỡ nhỏ, sedan cỡ C phổ thông đời mới. Với nhiều người mua, một chiếc xe có cửa sổ trời toàn cảnh không chỉ giúp khoang nội thất sáng sủa, thoáng đãng hơn mà còn là biểu tượng của sự cao cấp.

Cửa sổ trời toàn cảnh hiện đã phổ biến trên các mẫu xe phổ thông. Ảnh: JCT600

Tuy nhiên, vẫn có không ít khách hàng lo ngại việc thay một phần lớn trần xe bằng kính sẽ làm kết cấu tổng thể kém chắc chắn và giảm độ an toàn của xe trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Trên thực tế, với các mẫu xe hiện đại, lo ngại này phần lớn không còn phù hợp. Trước khi được bán ra thị trường, mọi mẫu ô tô dù có hay không có cửa sổ trời toàn cảnh đều phải trải qua hàng loạt thử nghiệm va chạm nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Các hãng xe phải chứng minh rằng kết cấu thân vỏ vẫn đảm bảo khả năng bảo vệ hành khách trong nhiều kịch bản tai nạn khác nhau.

Yếu tố quyết định độ an toàn của xe không nằm ở tấm mái, mà là hệ thống khung gầm và các trụ chịu lực. Các trụ A, B, C hoặc D với một số mẫu SUV, MPV được chế tạo từ thép cường độ cao, có nhiệm vụ hấp thụ và phân tán lực va chạm, đồng thời giữ nguyên không gian sống cho người ngồi trong xe. Đây mới là “xương sống” của kết cấu an toàn.

Chính vì vậy, trong các bài đánh giá thử nghiệm va chạm độc lập, sự khác biệt về mức độ an toàn giữa xe có cửa sổ trời toàn cảnh và xe mái liền thường không đáng kể, nếu cùng thế hệ và cùng nền tảng khung gầm.

Điều gì xảy ra khi xe bị lật?

Tai nạn lật xe là kịch bản khiến nhiều người lo lắng nhất khi nhắc đến cửa sổ trời toàn cảnh. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đã tính đến tình huống này từ khâu thiết kế. Kết cấu thân xe, đặc biệt là các trụ và khung mái, được gia cố để chịu được tải trọng lớn khi xe bị lật.

Các nhà sản xuất ô tô đều đã tính toán ngay từ khâu thiết kế để xe có cửa sổ trời toàn cảnh vẫn an toàn khi bị lật. Ảnh: Volvo

Ngoài ra, nhiều mẫu xe hiện nay còn được trang bị túi khí rèm kéo dài dọc theo trần xe. Khi xảy ra va chạm mạnh hoặc lật xe, túi khí này bung ra, giúp bảo vệ đầu và cổ hành khách, hạn chế nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.

Nhiều người cũng lo ngại rằng tấm kính lớn có thể vỡ vụn và gây thương tích cho hành khách trong trường hợp xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, cửa sổ trời toàn cảnh sử dụng kính an toàn nhiều lớp, tương tự kính chắn gió phía trước. Khi bị tác động mạnh, kính có thể nứt hoặc vỡ nhưng các mảnh kính thường được giữ lại bởi lớp phim ở giữa, không văng tung tóe.

Nhờ đó, nguy cơ hành khách bị thương do mảnh kính sắc giảm đi đáng kể so với kính thường. Đây là yêu cầu bắt buộc trong các tiêu chuẩn an toàn hiện đại.

Mối nguy hiểm lớn nhất lại đến từ thói quen người dùng

Điều đáng nói là rủi ro an toàn lớn nhất trong xe không đến từ cửa sổ trời toàn cảnh mà từ chính hành vi của người ngồi trong xe. Nhiều nghiên cứu cho thấy, hành khách không thắt dây an toàn có nguy cơ bị văng ra khỏi xe cao gấp nhiều lần khi xảy ra va chạm, làm tăng đáng kể khả năng chấn thương nặng hoặc tử vong.

Hành vi sử dụng sai cách đối với cửa sổ trời toàn cảnh sẽ khiến người ngồi gặp nguy hiểm. Ảnh: Dương Đức Anh/Otofun

Dù xe được trang bị nhiều công nghệ an toàn đến đâu, dây an toàn vẫn là “lá chắn” quan trọng nhất. Tất cả hành khách, từ hàng ghế trước đến hàng ghế sau, đều cần thắt dây an toàn đúng cách. Với trẻ em, việc sử dụng ghế ngồi và thiết bị an toàn giữ trẻ phù hợp là điều bắt buộc, không nên chủ quan.

Đặc biệt, hành vi thò đầu hoặc đứng lên qua cửa sổ trời là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ một tình huống phanh gấp, đánh lái tránh chướng ngại vật hay va chạm bất ngờ cũng có thể khiến người trong xe bị hất văng ra ngoài trong tích tắc. Ngoài nguy cơ chấn thương nghiêm trọng, hành vi này còn gây mất tập trung cho người lái, tiềm ẩn rủi ro tai nạn cho các phương tiện xung quanh.

Với điều kiện thời tiết và môi trường tại Việt Nam, chủ xe có cửa sổ trời toàn cảnh cũng cần chú ý khi đỗ xe ngoài trời. Không hiếm trường hợp cành cây hoặc vật nặng rơi trúng mái kính, gây nứt vỡ và chi phí sửa chữa không hề rẻ. Dù bảo hiểm vật chất xe thường chi trả cho các sự cố này, việc chủ động chọn vị trí đỗ an toàn vẫn là giải pháp tốt nhất.

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