Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Bùi Thanh Hoài, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, râu ngô là vị thuốc dân gian đã được sử dụng từ rất lâu trong dân gian. Các nghiên cứu khoa học hiện nay đã xác nhận những kinh nghiệm cổ truyền này và ứng dụng râu ngô trong các bài thuốc thông tiểu, hỗ trợ điều trị bệnh về tim mạch, đau thận, tê thấp và đặc biệt là sỏi thận.

Theo Đông y, râu ngô (râu bắp) và ruột bấc trong thân cây ngô có vị ngọt, tính bình, tác động chủ yếu vào hai kinh thận và bàng quang. Điểm nổi bật của râu ngô là khả năng làm tăng lượng nước tiểu từ 3-5 lần, nhờ đó giúp đào thải các chất cặn bã, giảm ứ trệ trong đường tiết niệu.

Trong thực tế lâm sàng, râu ngô được dùng trong điều trị nhiều chứng bệnh như: tiểu vàng, tiểu rắt, tiểu buốt, bí tiểu, viêm đường tiết niệu, tiểu ra máu, xuất huyết nội tạng, sạn ở gan - mật - thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và tình trạng phù thũng. Ngoài ra, râu ngô còn có tác dụng hạ huyết áp, thông mật, hỗ trợ điều trị các bệnh gan mật, sỏi mật và vàng da.

Râu ngô chữa sỏi thận cực hiệu quả. Ảnh: Dương Hường

Không chỉ có giá trị trong y học cổ truyền, râu ngô còn được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng. Trong râu ngô chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, K, C, PP, các vitamin nhóm B (B1, B2, B6) cùng các flavonoid, inositol, axit pantothenic, saponin, steroid thực vật như sitosterol, stigmasterol, dầu béo, chất đắng và một số vi lượng khác. Nhờ thành phần phong phú này, râu ngô được coi là “vị thuốc tự nhiên” giúp bổ sung vitamin, hỗ trợ sức khỏe, làm chậm quá trình lão hóa, không độc hại và có giá thành rất hợp lý.

Cách sử dụng râu ngô

Bác sĩ Hoài hướng dẫn, râu ngô có thể dùng dưới dạng hãm nước uống, nấu sôi hoặc chế thành cao lỏng. Liều dùng thông thường khoảng 10-20g mỗi ngày.

Người dân có thể tự chế đơn giản tại nhà bằng cách: cân 10g râu ngô, cắt nhỏ, cho vào 1 bát nước (khoảng 200ml) đun sôi, để nguội rồi uống; mỗi 3-4 giờ có thể uống 1-3 thìa canh.

Nếu chế thành cao lỏng, người bệnh có thể đóng lọ 20g, uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 30-40 giọt trước bữa ăn.

Việc sử dụng nước râu ngô hằng ngày thay nước chè đặc biệt có lợi cho người bị ứ mật, sỏi túi mật, sỏi thận, sỏi bàng quang hay sỏi niệu quản. Việc dùng lâu dài có thể hỗ trợ làm tan các loại sỏi hình thành do urat, phosphat, carbonat.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý, râu ngô thường được kết hợp với bông mã đề giúp lợi tiểu mạnh nên không thể sử dụng tùy tiện để giải khát.

Theo đó, phụ nữ mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu, tuyệt đối không nên dùng nước mã đề vì có nguy cơ sảy thai. Người thận yếu hoặc suy thận mạn tính cũng không nên sử dụng. Người khỏe mạnh cần hạn chế uống vào buổi tối để tránh tiểu đêm.

Những người từng có tiền sử bệnh gan hoặc thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nước râu ngô nhằm tránh những rủi ro không cần thiết cho sức khỏe.