Ngoài mức phạt tiền 70 triệu đồng, doanh nghiệp này còn bị buộc tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm theo quy định.

Theo quyết định của Cục Quản lý Dược, Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic, có địa chỉ tại số 367 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM, đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược.

Cụ thể, doanh nghiệp này sản xuất thuốc Diclofen (Diclofenac natri 50mg) vi phạm chất lượng ở mức độ 2 theo quy định của pháp luật hiện hành.

Lô thuốc bị xác định vi phạm có số đăng ký lưu hành VD-25150-16, số lô 0040724, ngày sản xuất 26/7/2024 và hạn dùng đến ngày 26/7/2027. Đây là thuốc được sử dụng phổ biến trong điều trị giảm đau, chống viêm, do đó yêu cầu về chất lượng và an toàn được đặt ra rất nghiêm ngặt.

Cục Quản lý Dược quyết định áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền 70 triệu đồng đối với Công ty Pharmedic. Đồng thời, doanh nghiệp phải tiêu hủy toàn bộ lô thuốc Diclofen vi phạm để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.