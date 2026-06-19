Bí ngòi có thể chế biến salad, súp, món xào, món nướng hoặc ăn kèm các thực phẩm khác. Loại quả này cũng có chỉ số đường huyết thấp nên không làm tăng đường huyết đột ngột sau ăn.

Không chỉ ít calo, bí ngòi còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin C, A, B6, K, kali và mangan. Các vitamin và khoáng chất này tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, xương khớp, quá trình tạo máu và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Một trong những dưỡng chất nổi bật trong bí ngòi là vitamin C. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) dẫn các dữ liệu dinh dưỡng, 100g bí ngòi cung cấp khoảng 35mg vitamin C, chiếm 39 đến 46% nhu cầu hằng ngày được đề nghị ở người lớn. Tuy không phải là "nhà vô địch" về vitamin C, bí ngòi vẫn đóng góp đáng kể vào nhu cầu vitamin C hằng ngày.

Vitamin C giúp cơ thể tổng hợp collagen cần thiết cho mạch máu và sụn khớp, hỗ trợ sức khỏe của hệ miễn dịch, ức chế các gốc tự do từ DNA và mô tế bào chết. Chế độ ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C như bí ngòi có thể làm giảm nguy cơ cao huyết áp, ung thư, viêm xương khớp và bệnh tim. Để tối đa hóa lượng vitamin C có được, chuyên gia dinh dưỡng khuyên người dân hãy sử dụng bí ngòi trong vòng 3-4 ngày và lưu trữ nó ở nơi mát mẻ, ít sáng.

Bí ngòi chứa nhiều vitamin C, kali và nhiều chất dinh dưỡng khác

Bí ngòi cũng là nguồn cung cấp kali khá dồi dào. Trong 100g bí ngòi có khoảng 250-300mg kali, trong khi 100g chuối cung cấp khoảng 350-360mg kali. Điều này cho thấy lượng kali trong bí ngòi không hề thua kém quá xa loại trái cây vốn nổi tiếng giàu kali là chuối. Kali là khoáng chất cần thiết giúp duy trì cân bằng điện giải, hỗ trợ hoạt động của cơ bắp và thần kinh, đồng thời góp phần kiểm soát huyết áp.

Ngoài ra, bí ngòi còn chứa vitamin B6 - dưỡng chất tham gia vào quá trình tạo hồng cầu, tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh và chuyển hóa năng lượng. Vitamin K và mangan trong bí ngòi cũng có vai trò quan trọng đối với quá trình đông máu, duy trì mật độ xương và hỗ trợ các enzyme chống oxy hóa hoạt động hiệu quả.

Nên ăn cả vỏ bí ngòi

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất lại nằm ở phần mà nhiều người thường bỏ đi khi sơ chế. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, vỏ bí ngòi chứa hàm lượng chất chống oxy hóa, vitamin và chất xơ cao hơn phần thịt quả. Nhiều hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe tập trung ngay dưới lớp vỏ mỏng này. Việc gọt bỏ vỏ có thể khiến một phần đáng kể dưỡng chất bị thất thoát.

Do đó, nếu mua được bí ngòi tươi, non và có nguồn gốc rõ ràng, người dùng nên rửa sạch rồi chế biến nguyên vỏ để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng. Đây cũng là cách giúp tăng lượng chất xơ trong khẩu phần ăn, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu hơn.

Với đặc tính ít calo, không chứa cholesterol, giàu nước cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, bí ngòi là lựa chọn phù hợp cho người muốn kiểm soát cân nặng, duy trì sức khỏe tim mạch và bổ sung dưỡng chất hằng ngày. Đặc biệt, các bạn đừng vội bỏ đi lớp vỏ mỏng bên ngoài bởi đây mới chính là phần chứa nhiều dưỡng chất quý giá nhất của loại quả này.