Theo Prevention, nếu muốn bảo vệ sức khỏe não bộ, một trong những thói quen ăn uống quan trọng là hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung. Việc thường xuyên tiêu thụ đồ ngọt có liên quan đến tình trạng viêm thần kinh, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như sa sút trí tuệ và Parkinson.

Trong khi đó, trái cây bao gồm cả chuối được xem là lựa chọn lành mạnh để thỏa mãn nhu cầu ăn ngọt. Dù chứa đường tự nhiên, các loại quả không gây viêm như thực phẩm có đường bổ sung vì đi kèm với chất xơ và nhiều dưỡng chất khác giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột. Ngoài ra, trái cây còn giàu chất chống oxy hóa có khả năng ngăn chặn quá trình gây viêm trong cơ thể.

Chuối có tốt cho não không?

Theo chuyên gia dinh dưỡng Laura M. Ali (Mỹ), một trong những lợi ích nổi bật của chuối là hàm lượng chất xơ không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn góp phần duy trì sức khỏe não bộ.

Chuối là thực phẩm vừa tốt cho hệ tiêu hóa vừa tốt cho não. Ảnh: Ban Mai

Bà Ali giải thích rằng ruột và não được kết nối thông qua trục ruột - não giúp điều hòa tâm trạng, trí nhớ và khả năng tập trung. Vì vậy, những thực phẩm tốt cho đường ruột như chuối cũng mang lại lợi ích cho não.

Trong khi đó, chuyên gia Maggie Moon cho biết chuối hơi xanh đặc biệt có lợi cho sức khỏe não bộ nhờ chứa nhiều prebiotic. Hợp chất này giảm sự hình thành gốc tự do trong tế bào thần kinh, giảm viêm não và hỗ trợ chức năng nhận thức.

Ngoài chất xơ, chuối còn chứa nhiều vitamin C và carotenoid giúp giảm quá trình oxy hóa và viêm trong não, đồng thời bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tổn thương. Chuối cũng cung cấp vitamin nhóm B và magie, hai dưỡng chất quan trọng đối với não bộ. Vitamin B6 phối hợp với folate và vitamin B12 làm giảm nồng độ homocysteine, một axit amin có thể gây hại cho cơ thể.

Điều gì xảy ra với não khi ăn chuối?

Các chuyên gia cho biết dù chuối chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho não bộ, việc ăn chuối thường xuyên sẽ không tạo ra những thay đổi rõ rệt ngay lập tức về khả năng tập trung, tâm trạng hay nhận thức.

Tuy nhiên, các dưỡng chất trong chuối vẫn âm thầm hoạt động để giảm viêm trong não. Nhờ đó, nguy cơ mắc sa sút trí tuệ và các bệnh thoái hóa thần kinh khác có thể giảm theo thời gian.

Một tổng quan nghiên cứu công bố trên tạp chí Food cho thấy các hợp chất trong chuối có khả năng giảm viêm não trong nhiều nghiên cứu trên động vật. Các tác giả nhận thấy những hợp chất này giảm stress oxy hóa, ngăn tế bào chết và hỗ trợ điều hòa các đường truyền tín hiệu trong não.

Một nghiên cứu khác đăng trên tạp chí Alzheimer's & Dementia cũng ghi nhận prebiotic trong chuối giúp giảm viêm não ở chuột.