Nhiều gia đình Việt có thói quen giữ lại bát nước chấm thừa từ bữa trước để dùng tiếp cho bữa sau. Hành động tưởng chừng tiết kiệm này lại tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn đồng thời vô tình khiến cơ thể nạp một lượng muối khổng lồ gây quá tải cho gan và thận.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế, dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, bát nước chấm dùng chung đã tiếp xúc trực tiếp với đũa, thìa và các vụn thức ăn. Khi để qua đêm ở điều kiện nhiệt độ phòng, đây sẽ là môi trường lý tưởng cho các loại vi sinh vật, vi khuẩn sinh sôi nảy nở.

Bên cạnh đó, nước mắm khi đã pha thêm chanh, đường, tỏi, ớt rất dễ bị lên men, biến đổi hương vị và suy giảm chất lượng nhanh chóng, kể cả khi được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Vì vậy, chuyên gia đưa ra lời khuyên tuyệt đối không nên giữ lại nước chấm đã sử dụng cho bữa sau.

Đáng chú ý, điểm sai lớn của người Việt không nằm ở việc tiếc bát nước mắm mà là thói quen rót quá nhiều gia vị cho mỗi bữa ăn.

Không nên giữ lại bát nước chấm thừa. Ảnh: Bùi Hà

Một bát nước mắm nguyên chất từ 30 đến 50ml có thể chứa tới 1.500 đến 3.000mg natri.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị một người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 2.000mg natri mỗi ngày, tương đương khoảng 5g muối. Như vậy, chỉ riêng lượng nước mắm rót thừa trong một bữa ăn đã tương đương hoặc thậm chí vượt mức cho phép của cả một ngày. Hiện tại, người Việt đang ăn mặn gấp đôi mức khuyến nghị này, trung bình khoảng 9,4g muối mỗi ngày.

Theo Tiến sĩ Giang, việc nạp thừa natri kéo dài từ ngày này qua ngày khác chính là nguồn cơn của nhiều bệnh lý mạn tính nguy hiểm, được ví như những kẻ sát nhân thầm lặng.

Đối với hệ tim mạch, lượng natri dư thừa làm tăng thể tích máu, từ đó gây tăng huyết áp. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim.

Đối với hệ bài tiết, thận phải làm việc quá tải liên tục để đào thải lượng muối dư thừa ra khỏi cơ thể, lâu dần sẽ gây suy giảm chức năng thận mạn tính và ảnh hưởng trực tiếp đến gan.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, chuyên gia lưu ý người dân cần thay đổi thói quen ăn uống bằng cách ước lượng vừa đủ lượng nước mắm cho mỗi bữa ăn, tránh rót quá nhiều gây lãng phí và tạo tâm lý cố ăn cho hết hoặc tiếc rẻ giữ lại. Việc chủ động giảm mặn trong khẩu vị hằng ngày là chìa khóa vàng giúp giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan nội tạng.