Trao đổi với PV VietNamNet, TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết số ca ung thư da nói chung, trong đó có ung thư da hắc tố đang có xu hướng gia tăng rõ rệt.

Trước đây, mỗi năm bệnh viện chỉ ghi nhận khoảng 10-15 ca ung thư hắc tố da nhưng trong vài năm qua, con số này đã tăng gần gấp đôi lên 25-30 ca.

Theo Tiến sĩ Quang, sự gia tăng này có nhiều nguyên nhân, bao gồm người dân chủ động hơn trong việc phát hiện dấu hiệu bất thường và đến bệnh viện khám sớm.

Một trường hợp điển hình là bệnh nhân nam trên 30 tuổi đang điều trị ung thư hắc tố. Ban đầu, lòng bàn chân người bệnh xuất hiện đốm đen như nốt ruồi. Đốm đen không đau, không ngứa, không chảy máu nên không ảnh hưởng sinh hoạt. Tuy nhiên, sau khi theo dõi các thông tin cảnh báo về ung thư da trên báo chí, bệnh nhân quyết định đi khám.

TS. BS Nguyễn Hữu Quang thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: N. Huyền

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp máy soi da và sinh thiết, các bác sĩ xác định đây là ung thư tế bào hắc tố giai đoạn sớm. Do tổn thương chưa xâm lấn sâu và chưa di căn, bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ triệt để khối u, không cần điều trị phức tạp khác. Sau phẫu thuật, kết quả theo dõi cho thấy chưa phát hiện di căn, sức khỏe bệnh nhân ổn định và sinh hoạt bình thường.

Phát hiện muộn, chi phí lên đến tiền tỷ

Theo Tiến sĩ Quang, nếu trường hợp trên bị phát hiện muộn, khi ung thư đã xâm lấn sâu hoặc di căn, việc điều trị sẽ rất phức tạp, tốn kém và nguy cơ tử vong cao. Trong các loại ung thư da, ung thư hắc tố được đánh giá là nguy hiểm nhất. Nếu phát hiện muộn, bệnh có thể di căn nhanh, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

“Điều trị ung thư hắc tố ở giai đoạn muộn rất tốn kém. Hóa trị, xạ trị thông thường ít đáp ứng, buộc phải dùng các liệu pháp miễn dịch hoặc điều trị đích với chi phí rất cao. Chi phí có thể lên tới hàng tỷ đồng nhưng vẫn có nguy cơ tử vong”, Tiến sĩ Quang cảnh báo.

Điển hình là trường hợp bệnh nhân nữ 50 tuổi đến viện vì loét vùng góc mắt. Trước đó khoảng 2 năm, bà phát hiện một đốm nâu ở khóe mắt, không đau, không ngứa nên nghĩ là đồi mồi. Khi đốm nâu loét, chảy dịch, lan vào mắt gây mờ thị lực, bà mới đi khám.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư da. Do phát hiện muộn, tế bào ung thư đã xâm lấn toàn bộ bờ mi, buộc phải cắt bỏ hoàn toàn. Việc mất bờ mi khiến bệnh nhân mất tuyến lệ, thường xuyên chảy nước mắt và có nguy cơ viêm nhiễm mắt cao.

Theo các chuyên gia, ung thư da không có triệu chứng điển hình. Tổn thương thường không đau, không ngứa nên người bệnh dễ chủ quan. Khi nốt ruồi to nhanh, loét, chảy máu hoặc lan rộng, bệnh thường đã ở giai đoạn tiến triển.

Tiến sĩ Quang khuyến cáo, nếu thấy nốt ruồi hoặc vùng da tăng sắc tố có sự thay đổi kích thước, hình dạng trong vòng 6 tháng đến 1 năm, đặc biệt kèm loét, cần đi khám sớm. Những vị trí nguy hiểm như vùng mắt, mũi nếu bị ung thư da sẽ gây hậu quả nặng nề. Có những trường hợp phát hiện muộn, ung thư lan vào kết mạc, giác mạc, buộc phải cắt bỏ toàn bộ hốc mắt, khiến bệnh nhân mù vĩnh viễn.