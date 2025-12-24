Không có 1 phác đồ chung chữa ung thư

Trao đổi với PV VietNamNet, Phó giáo sư Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho hay, việc điều trị ung thư vú hiện nay đã có những tiến triển. Đáng chú ý, bệnh nhân ung thư vú có thụ thể HER2 dương tính có độ ác tính cao, khối u tiến triển nhanh. Trước đây, liệu pháp nhắm trúng đích HER2 chủ yếu sử dụng trastuzumab kết hợp hóa trị nhằm hạ thấp giai đoạn bệnh.

Những năm gần đây, điều trị nhắm trúng đích kép phối hợp hai thuốc nhắm HER2 cùng hóa trị cho thấy hiệu quả vượt trội hơn so với hóa trị đơn thuần hoặc chỉ dùng một thuốc nhắm đích. Phác đồ này giúp tăng tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn trên mô bệnh học. Bệnh nhân có thể điều trị trước hoặc sau phẫu thuật.

Điểm đột phá nằm ở công nghệ mới khi hai hoạt chất nhắm trúng đích trastuzumab và pertuzumab phải truyền tĩnh mạch riêng rẽ, nay được bào chế chung trong một chế phẩm tiêm dưới da. Nhờ đó, bệnh nhân không còn phải nhập viện dài ngày để truyền thuốc.

“Trước đây bệnh nhân phải nằm viện, truyền thuốc nhiều giờ thì nay chỉ cần đến viện làm xét nghiệm, tiêm thuốc trong 5-8 phút, theo dõi khoảng 30 phút là có thể về nhà và sinh hoạt bình thường”, PGS Phương chia sẻ.

Liều tiêm đầu tiên (liều tải) khoảng 8 phút, các liều duy trì sau đó chỉ còn khoảng 5 phút.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ảnh: P.Thúy.

Tùy từng bệnh nhân cụ thể, các bác sĩ sẽ đưa ra một phác đồ chuẩn hay còn gọi là cá thể hóa trong điều trị ung thư. Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, độ tuổi, tình trạng sức khỏe và đặc biệt là các xét nghiệm sinh học phân tử như thụ thể nội tiết (Estrogen, Progesterone) và HER2.

Cơ hội điều trị với những phụ nữ trẻ mắc ung thư vú

Theo bác sĩ Phương, ung thư vú HER2 dương tính thường gặp ở phụ nữ trẻ, đang nuôi con nhỏ. Việc rút ngắn thời gian điều trị giúp họ giảm gánh nặng tâm lý, tiết kiệm chi phí đi lại, ăn ở, đồng thời góp phần giảm quá tải cho bệnh viện.

Theo các chuyên gia, nếu chỉ điều trị hóa chất đơn thuần, hiệu quả với ung thư vú HER2 dương tính không cao. Việc kết hợp hóa trị với liệu pháp nhắm trúng đích giúp kiểm soát bệnh tốt hơn, cải thiện rõ rệt tiên lượng và chất lượng sống cho người bệnh.

Hiệu quả và tổng chi phí điều trị của phương pháp tiêm dưới da được đánh giá tương đương với truyền tĩnh mạch truyền thống. Hiện nay, trastuzumab đã được bảo hiểm y tế chi trả 60%, bệnh nhân chi trả 40%, trong khi với pertuzumab, người bệnh phải tự chi trả.

Đối với liệu pháp tiêm dưới da mới nhất này chưa được bảo hiểm y tế thanh toán và các bác sĩ đang đề xuất để sớm đưa phương pháp này vào danh mục chi trả trong thời gian tới.

Bảng giá theo thông báo của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế:

Tên hoạt chất Dạng bào chế Giá (triệu đồng)/lọ - hộp Pertuzumab 420mg/14ml Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền 59.388.525 Trastuzumab 440mg Bột đông khô pha tiêm 45.596.775 Trastuzumab 440mg Bột đông khô pha tiêm + dung môi pha tiêm 30.000.000

Trastuzumab Dung dịch tiêm 27.905.226

Năm 2022, Việt Nam ghi nhận khoảng 24.600 ca mắc mới ung thư vú, chiếm 25,8% tổng số ca ung thư ở nữ giới và hơn 10.000 ca tử vong, chiếm 8,3% tổng số ca tử vong do ung thư. Điều đáng chú ý là tỷ lệ phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm (giai đoạn 0, 1, 2) đã tăng từ 52,4% trong giai đoạn 2008-2010 lên 76,6% trong những năm gần đây.

Bác sĩ Phương khẳng định, nếu được chẩn đoán sớm, tỷ lệ sống thêm 5 năm của bệnh nhân có thể đạt đến 90%.

Với các bệnh nhân ở giai đoạn muộn hoặc giai đoạn cuối, việc điều trị chủ yếu là các phác đồ toàn thân như hóa trị, xạ trị, liệu pháp miễn dịch và liệu pháp nhắm trúng đích, chi phí tăng cao hơn.

