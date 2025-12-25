Ung thư thực quản là một trong những loại ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao trên thế giới. Các chuyên gia y tế cho rằng thay đổi những thói quen nhỏ trong bữa ăn có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ ung thư thực quản.

1. Không ăn đồ quá nóng

Theo Pudmed, một phân tích tổng hợp từ nhiều nghiên cứu quan sát chỉ ra rằng tiêu thụ đồ ăn và thức uống nóng hoặc rất nóng có liên quan mạnh đến nguy cơ ung thư thực quản, đặc biệt là ung thư biểu mô tế bào vảy - dạng ung thư phổ biến ở nhiều khu vực trên thế giới.

Bạn nên hạn chế ăn các món quá nóng. Ảnh: Ban Mai

Một nghiên cứu ở Trung Quốc với hơn 300 người tham gia cho thấy những người có thói quen tiêu thụ đồ nóng có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn nhiều so với người không có thói quen này.

Dự án của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) cũng ghi nhận những người tiêu thụ đồ rất nóng có nguy cơ mắc bệnh cao gần gấp đôi so với người chỉ tiêu thụ đồ nóng và cao hơn nhiều so với người tiêu thụ ở nhiệt độ thấp hơn. IARC đã phân loại đồ uống rất nóng (trên 65 độ C) là “có khả năng gây ung thư ở người”.

Điều này đồng nghĩa với việc việc để thức ăn và đồ uống nguội bớt có thể giảm nguy cơ tổn thương niêm mạc thực quản kéo dài - nguyên nhân quan trọng dẫn đến ung thư.

2. Không ăn quá nhanh

Thói quen ăn nhanh, nuốt vội không chỉ tạo gánh nặng lớn cho hệ tiêu hóa mà còn gây tổn thương cơ học và nhiệt lặp lại lên niêm mạc thực quản. Khi thức ăn chưa được nhai kỹ mà đã nuốt xuống, những mảnh thức ăn thô có thể gây xước niêm mạc thực quản, kết hợp với tổn thương do nhiệt càng làm tăng nguy cơ viêm mạn tính và thoái hóa tế bào.

Một nghiên cứu ở Trung Quốc chỉ ra rằng những người ăn chậm (trên 15 phút mỗi bữa) có nguy cơ ung thư thấp hơn đáng kể so với những người ăn nhanh. Điều này hỗ trợ một nguyên tắc quan trọng: nhai kỹ, ăn chậm giảm tổn thương vật lý và hóa học lên thực quản, giảm nguy cơ bệnh.

3. Không ăn quá mặn, đậm vị

Thực phẩm lên men, muối chua hay đồ nướng thường chứa nhiều nitrit và các hợp chất khi hấp thụ vào cơ thể có thể chuyển hóa thành chất gây ung thư. Các nghiên cứu cũng ghi nhận thói quen ăn mặn làm tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa, bao gồm thực quản, lâu dài dẫn đến viêm và tăng nguy cơ ung thư.

Đồ ăn quá mặn, cay và nhiều gia vị cũng có thể làm tổn thương lớp niêm mạc nhạy cảm, gây viêm - một yếu tố nguy cơ ung thư đã được nhấn mạnh trong nhiều nghiên cứu dịch tễ học.