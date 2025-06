Người đàn ông có tiền sử ngày hút 2 bao thuốc lá tự vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cấp cứu. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng khoa Nội tim mạch, cho biết nam bệnh nhân có các dấu hiệu báo động nguy hiểm về bệnh mạch vành: Đau ngực dữ dội, khó thở, vã môi hôi, có thể đột ngột ngừng tuần hoàn nếu không được cấp cứu kịp thời.

Kết quả thăm khám lâm sàng và điện tim xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp. Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ cấp cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp.

Bệnh nhân tự đến viện, không có người nhà đi cùng, số tiền mang theo chỉ đủ chi trả một phần nhỏ chi phí điều trị và không có BHYT. Đối diện nguy cơ bệnh nhân có thể diễn biến nguy kịch, loạn nhịp thất, ngừng tim, thầy thuốc các khoa: Cấp cứu, Nội tim mạch (ê-kíp can thiệp tim mạch) và Hồi sức tích cực - Chống độc lập tức tiến hành hội chẩn và xin ý kiến chỉ đạo từ Ban giám đốc bệnh viện.

Song song với việc liên hệ, nhận được sự đồng ý từ gia đình bệnh nhân qua điện thoại về can thiệp mạch vành cho người đàn ông này, các thầy thuốc bước đầu bỏ qua công tác ký quỹ cho bệnh nhân và ngay lập tức tiến hành thủ thuật.

Hình ảnh nhồi máu cơ tim gây tắc nghẽn hoàn toàn từ đoạn 1 động mạch liên thất trước (ảnh trái) và động mạch vành sau can thiệp đặt Stent. Ảnh: BVCC

Ít phút sau khi nhập viện, bệnh nhân được chụp động mạch vành qua da. Kết quả cho thấy: Huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước từ đoạn I (một động mạch chính cấp máu nuôi cơ tim).

Ê-kíp can thiệp tiến hành hút huyết khối, nong và đặt 3 stent để khôi phục dòng chảy tự nhiên của hệ động mạch vành tổn thương. Có những lúc bệnh nhân xuất hiện rối loạn nhịp trong quá trình can thiệp, huyết áp thấp 90/60 mmHg. May mắn, ca can thiệp thành công, đưa bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện, cần theo dõi và tái khám định kỳ.