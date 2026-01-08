Một người chồng Indonesia đã vô tình bỏ quên vợ tại trạm dừng nghỉ trong lúc di chuyển. May mắn thay, người vợ đã đi nhờ xe tải để đuổi kịp chồng. Hình ảnh hài hước này nhanh chóng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, khiến nhiều người bật cười, trang Sinchew đưa tin.

Cụ thể, vào ngày 31/12/2025, tài khoản TikTok @ginaagiya đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông dừng xe bên lề đường cao tốc chờ vợ đến, đồng thời gửi lời cảm ơn đến tài xế xe tải đã giúp đỡ để người vợ có thể trở về an toàn. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi của cộng đồng mạng.

Theo nội dung video, cả nhóm đang trong chuyến du lịch đường bộ, tự lái xe ô tô. Tuy nhiên, khi đến trạm dừng nghỉ, một cặp vợ chồng trong đoàn đã thất lạc nhau. Người chồng cho rằng, vợ đã lên xe của các bạn trong nhóm nên không để ý và phóng xe đi. Sau đó, anh mới phát hiện, vợ "mất tích" và dừng xe.

Người chồng cảm ơn tài xế đã giúp đỡ vợ mình. Ảnh: Khaosod

Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả những người có mặt đều bật cười. Ngay cả người vợ - “nhân vật” phải đi nhờ xe tải đuổi theo chồng - cũng nở nụ cười trên gương mặt, cho thấy cô không hề bị ảnh hưởng tâm lý. Sự cố “mất tích” kết thúc trong bình an, chỉ là đã khiến người chồng một phen hú vía.

Biết vợ được tài xế xe tải cho đi nhờ, người đàn ông tiến lại gần, dang rộng hai tay đón vợ bước xuống xe, đồng thời chắp tay cảm ơn tài xế vì sự giúp đỡ. Người chồng cho biết, thật may vì vợ đã mang điện thoại bên mình, nếu không, có thể họ thực sự đã "thất lạc" nhau.

Đoạn video trên chỉ trong 5 ngày đã thu hút hơn 4,5 triệu lượt xem và nhận về rất nhiều bình luận hài hước.