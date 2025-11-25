Nữ tài xế Thái Nguyên chở 45 tấn hàng cứu trợ miền Trung

Giữa những ngày người dân cả nước cùng nhau gửi nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chống chọi với mưa bão, lũ lụt, Ngô Hạnh (SN 1999, Thái Nguyên) cũng góp một phần sức lực.

Vợ chồng Hạnh đang trên đường chở đồ cứu trợ đến bà con miền Trung. Ảnh: NVCC

Với nhiều năm kinh nghiệm lái xe tải hạng nặng, vợ chồng Hạnh quyết định kết hợp với một đội thiện nguyện, vận chuyển hàng hóa cứu trợ từ Hà Nội vào Đắk Lắk.

“Tối 24/11, vợ chồng tôi lái xe tải 30 tấn từ Thái Nguyên xuống Hà Nội, sau đó cùng đoàn cứu trợ chất hàng hóa lên xe. Tổng cộng là 45 tấn hàng, trong đó có hơn 40 tấn gạo cùng một số nhu yếu phẩm khác.

Sáng nay (25/11), vợ chồng tôi lên đường, dự kiến sáng 26/11 sẽ đến nơi. Chúng tôi dự định cùng đoàn phân phát đồ cứu trợ cho bà con vùng lũ xong xuôi rồi mới trở về”, Hạnh chia sẻ với PV VietNamNet.

Ngô Hạnh được biết đến với danh xưng "bóng hồng xe tải"

Những ngày qua, nghe tin bà con miền Trung oằn mình chống lũ, Hạnh rất đau lòng. Nữ tài xế Thái Nguyên quyết định gác lại công việc, thu xếp người chăm sóc con để lên đường đi cứu trợ.

“Không thể góp của thì tôi góp công. Xe nhà sẵn, lại có kinh nghiệm lái xe đường trường, vợ chồng tôi tin tưởng có thể đem nhu yếu phẩm đến tận nơi hỗ trợ bà con”, Hạnh nói.

Ngô Hạnh từng được mệnh danh là “bóng hồng xe tải”, “mỹ nữ lái xe tải”, nổi tiếng với khả năng lái xe tải hạng nặng trên khắp các cung đường miền Bắc. Hình ảnh nữ tài xế với chiếc xe tải được bao phủ bởi màu hồng và hình dán Hello Kitty đã quá quen thuộc với những người theo dõi cô trên mạng xã hội.

Nữ tài xế Gia Lai chở hàng từ TPHCM đi cứu trợ miền Trung

Câu chuyện nữ tài xế 25 tuổi lái xe tải 35 tấn chở hàng từ TPHCM đi miền Trung cứu trợ cũng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng những ngày qua.

Cô gái đó là Nguyễn Thị Thùy Duyên (quê Gia Lai) – người đã có nhiều năm kinh nghiệm lái xe tải hạng nặng.

Thùy Duyên vẫn đang chia đồ cứu trợ cho bà con Đắk Lắk

Ngày 23/11, Duyên lái xe tải của mình, chở hàng cứu trợ của các đoàn thiện nguyện gửi đến đồng bào miền Trung đang oằn mình trong mưa lũ.

Duyên chạy xe từ Gia Lai xuống TPHCM để nhận hàng, rồi chở ra miền Trung cứu trợ. Chiếc xe tải 34 tấn được chất đầy hàng hóa, là những nhu yếu phẩm cần thiết với người dân vùng lũ.

Sáng 25/11, Duyên chia sẻ với PV VietNamNet, cô cùng đoàn thiện nguyện đang tất bật chia đồ cứu trợ cho bà con. Xong xuôi công việc ở Đắk Lắk, cô sẽ di chuyển về Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) để tiếp tục hoạt động cứu trợ.

Thùy Duyên là một trong số những nữ tài xế được nhiều người biết đến nhờ khả năng điều khiển xe tải hạng nặng. Ở tuổi 25, cô đã có 4 năm gắn bó với nghề lái xe tải chở hàng.

Nữ tài xế lái xe tải 50 tấn từ Nghệ An đi cứu trợ

Trong những ngày người dân miền Trung chật vật tái thiết cuộc sống sau cơn lũ dữ, Nguyễn Thị Phương (SN 1993, quê Nghệ An) đã lái xe tải 50 tấn, vượt 500km từ Nghệ An vào Đắk Lắk cứu trợ bà con.

Phương lái xe tải của gia đình chở hàng cứu trợ đến cho bà con Đắk Lắk

Chuyến này, chị Phương đi cùng chồng. Hai vợ chồng gác lại công việc, dùng xe tải của gia đình vận chuyển hàng cứu trợ.

Chiếc xe tải chở 30 tấn hàng, là những đồ dùng vợ chồng chị kêu gọi bà con xóm giềng quyên góp. Ngoài ra, chị còn chở thêm đồ hỗ trợ của những đoàn thiện nguyện khác.

Tối 23/11, vợ chồng chị đã hoàn tất chuyến hàng cứu trợ và trở về với gia đình.