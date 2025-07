Sau hơn 11 năm triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã có gần 1.200 lượt quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nhằm thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, góp phần quan trọng vào sự thành công của công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đối ngoại quốc phòng.

Ngoài ra, hoạt động này còn giúp nâng cao uy tín, vị thế quốc gia trên trường quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Sự thành công đó có những đóng góp quan trọng của tổ chức, cá nhân trong và ngoài Quân đội, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự phối hợp của các ban, bộ, ngành.

Cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 2 của Việt Nam nhận Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Đội Công binh số 2

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cũng nhận được hỗ trợ, giúp đỡ to lớn của Liên Hợp Quốc và bạn bè quốc tế trong quá trình xây dựng và triển khai lực lượng...

Liên Hợp Quốc có hình thức khen thưởng Huy chương “In the service of peace” (Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình) trao tặng cho các cá nhân (quân đội, cảnh sát) tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình.

Đa phần các quốc gia cử lực lượng đều có hình thức khen thưởng huy chương hoặc kỷ niệm chương cho các quân nhân, nhân viên triển khai bên ngoài lãnh thổ, phổ biến nhất là Huy chương “Thực hiện nhiệm vụ bên ngoài lãnh thổ”.

Để ghi nhận công lao, vinh danh, tri ân đối với các cá nhân trong và ngoài Quân đội vào việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam, Bộ Quốc phòng có hình thức khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc” là phù hợp.

Theo dự thảo thông tư, kỷ niệm chương là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Quốc phòng để tặng cá nhân trong và ngoài Quân đội, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có nhiều công lao, đóng góp vào việc tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đối tượng chưa được xét tặng kỷ niệm chương gồm cá nhân vi phạm pháp luật, kỷ luật đang trong thời gian xem xét, chờ xử lý. Cá nhân bị kỷ luật Đảng hoặc chính quyền từ hình thức cảnh cáo trở lên chỉ được xét tặng kỷ niệm chương sau khi hết thời hạn kỷ luật.

Tiêu chuẩn xét tặng gồm 6 nhóm đối tượng. Trong đó có lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể; thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Quân đội, cá nhân ngoài Quân đội; quân nhân, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài...

Bộ Quốc phòng đề xuất kỷ niệm chương được xét tặng hằng năm nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, ngày truyền thống Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc 27/5 và xét tặng đột xuất theo quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng.

Kết cấu kỷ niệm chương gồm 2 phần, cuống và thân. Cuống kỷ niệm chương hình chữ nhật kích thước 1,3 x 2,6 cm, nền màu đỏ, viền màu vàng; có ghi chữ số 27-5. Thân kỷ niệm chương có 3 thành phần chính: 3 lá cờ màu đỏ, xanh, xanh dương; biểu tượng quả địa cầu. Phần chữ vòng tròn phía ngoài có chữ “Vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc” (bản tiếng Anh có chữ “For the cause of United Nations peacekeeping”) và chữ “Việt Nam”.

Chất liệu hợp kim mạ dung dịch màu vàng. Chế tác dập nổi, đổ màu, mạ dung dịch màu vàng.

Dự thảo thông tư cũng quy định về nguyên tắc, quy trình, thủ tục, hồ sơ, trao tặng, quyền lợi, trách nhiệm, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xét tặng.