Dự thảo thông tư nêu rõ phạm nhân được gặp người thân thích theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Thi hành án hình sự. Phạm nhân có thể được kéo dài thời gian gặp người thân thích, gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng khi thuộc một số trường hợp.

Cụ thể, khi phạm nhân được kéo dài thời gian gặp người thân thích không quá 3 giờ hoặc gặp vợ, chồng ở phòng riêng không quá 24 giờ thì trong thời gian phạm nhân gặp người thân, thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân căn cứ điều kiện cụ thể có thể cho phạm nhân ăn cơm cùng người thân.

Mỗi lần phạm nhân lập công hoặc được khen thưởng bằng hình thức "tăng số lần gặp người thân thích" thì được gặp người thân thêm 1 lần trong 1 tháng.

Phạm nhân vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ phạm nhân và bị xử lý kỷ luật thì 2 tháng được gặp người thân 1 lần, mỗi lần không quá 1 giờ cho đến khi được công nhận đã tiến bộ theo quy định. Phạm nhân đang bị giam tại buồng kỷ luật không được gặp người thân.

Đề xuất tăng trọng lượng quà là đồ vật cho phạm nhân

Dự thảo thông tư dành riêng một chương quy định về việc phạm nhân nhận quà; nhận, gửi thư; liên lạc với người thân.

Theo đó, phạm nhân khi gặp người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác được nhận quà là đồ vật tối đa không quá 5kg trong một lần gặp. Như vậy, so với quy định tại Thông tư 182/2019, trọng lượng đồ vật đã được nâng lên từ không quá 3kg lên không quá 5kg.

Ngoài ra, mỗi tháng phạm nhân được nhận đồ vật gửi qua đường bưu chính 2 lần, mỗi lần không quá 3kg, nếu gửi 1 lần thì không quá 6kg. Đồ vật của phạm nhân phải được kiểm tra kỹ trước khi đưa vào cơ sở giam giữ, trường hợp phát hiện đồ vật cấm phải xử lý theo quy định.

Trường hợp phạm nhân lâu ngày không được nhận quà theo quy định thì trọng lượng quà có thể được nhận nhiều hơn và do Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân quyết định.

Bộ Quốc phòng đề xuất mỗi lần phạm nhân được khen thưởng theo hình thức "tăng số lần được nhận quà" thì được nhận quà là đồ vật thêm 1 lần không quá 5kg.

Phạm nhân được nhận, gửi thư qua dịch vụ bưu chính và khi gặp người thân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác theo quy định. Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân phải chỉ đạo kiểm tra, kiểm duyệt thư phạm nhân gửi và nhận, nếu xét thấy nội dung không phù hợp với công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân thì lập biên bản thu giữ.

Phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân được bố trí giam giữ riêng hoặc đang bị thi hành kỷ luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân có thể hạn chế việc phạm nhân nhận, gửi thư nhưng không quá 3 tháng.

Về quy định về việc liên lạc của phạm nhân, dự thảo thông tư đề xuất phạm nhân được liên lạc điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh trong nước với người thân thích theo khoản 2 Điều 51 Luật Thi hành án hình sự.

Với liên lạc bằng điện thoại, cơ sở giam giữ phạm nhân phối hợp với cơ quan bưu chính viễn thông địa phương lắp đặt máy điện thoại cố định có dây hoặc không dây và tổ chức cho phạm nhân liên lạc điện thoại với người thân thích mỗi tháng 1 lần, mỗi lần không quá 10 phút và không quá 3 số điện thoại. Cước phí được tính theo giá của cơ quan bưu chính viễn thông, do phạm nhân chi trả từ tiền lưu ký theo hình thức ký sổ hoặc các nguồn tương trợ khác nhưng phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân.

Khi liên lạc với người thân, phạm nhân phải liên lạc đúng số điện thoại đã đăng ký; phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt khi liên lạc. Trường hợp phạm nhân không biết tiếng Việt do Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân quyết định.

Với liên lạc có hình ảnh, âm thanh (video call), cơ sở giam giữ phạm nhân được trang bị hệ thống thông tin chuyên dùng do Bộ Quốc phòng quản lý theo hình thức kết nối qua mạng Internet để tổ chức cho phạm nhân liên lạc có hình ảnh, âm thanh khi đủ điều kiện theo quy định.

Phạm nhân phải đăng ký thông tin, số điện thoại liên lạc của người thân. Khi kết nối để liên lạc, người thân phải khai báo đầy đủ thông tin phục vụ việc xác định danh tính, mối quan hệ với phạm nhân và thời gian dự kiến liên lạc.

Việc liên lạc chỉ được thực hiện khi hình ảnh, âm thanh của người thân được thu nhận trực tiếp trên thiết bị liên lạc và phù hợp, trùng khớp với thông tin, hình ảnh định danh đã được xác lập. Khi liên lạc với người thân, phạm nhân phải thực hiện đúng thông tin đã đăng ký; sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, trường hợp không biết tiếng Việt do Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân quyết định.

Việc liên lạc giữa phạm nhân và người thân thích được thực hiện không quá 1 lần trong 1 tháng, thời lượng mỗi lần không quá 10 phút, chi phí liên lạc được miễn phí hoặc thu theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Phạm nhân được khen thưởng bằng hình thức "tăng số lần được liên lạc với người thân thích" thì được liên lạc bằng điện thoại hoặc liên lạc hình ảnh, âm thanh thêm 1 lần trong 1 tháng và không quá 10 phút.