Văn phòng Chủ tịch nước chiều nay họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết 80 năm qua, Nhà nước có 40 lần đặc xá cho các phạm nhân. Và tính riêng từ năm 2009, Chủ tịch nước ký 11 lần đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định.

Trước đó, trong dịp 30/4, Chủ tịch nước đã ký đặc xá cho 8.055 người; còn đợt 2 vào dịp 2/9 này sẽ đặc xá cho 13.920 người.

"Tính tổng cả 2 lần đặc xá trong năm thì đây là năm có số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay. Đây là chế định đặc biệt, thể hiện tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước", ông Tuyến nói.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin về đặc xá

Trong 13.920 người được đặc xá lần này có 59 phạm nhân nam, 7 phạm nhân nữ, thuộc 18 quốc tịch khác nhau. Cụ thể, Trung Quốc 21 phạm nhân, Lào 11 phạm nhân, Hàn Quốc 6 phạm nhân, Nigeria 5 phạm nhân, Đài Loan 4 phạm nhân, Mỹ 3 phạm nhân, Mông Cổ 2 phạm nhân, Singapore 2 phạm nhân; Malaysia 2 phạm nhân, Ấn Độ 1 phạm nhân, Algeria 1 phạm nhân, Cameroon 1 phạm nhân, Campuchia 1 phạm nhân, Colombia 1 phạm nhân, Australia 1 phạm nhân...

Tại họp báo, báo chí hỏi về một số trường hợp phạm nhân trong các vụ án được dư luận quan tâm như cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng... có được đặc xá đợt này hay không?

Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết, đến thời điểm này các ông Trịnh Văn Quyết, Diệp Dũng không có tên trong danh sách người được đặc xá.

Tương tự, Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho hay, các ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); Nguyễn Đức Kiên, cựu Tổng giám đốc ACB… không có trong danh sách trong số 13.920 người được đặc xá dịp này.

Trong danh sách đặc xá cũng không có phạm nhân trong các vụ án tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực theo dõi chỉ đạo.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài nhấn mạnh, đặc xá thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam.

Đây là chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, thực hiện tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù nhân dịp sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Đặc xá là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt của phạm nhân, là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các trại giam, cơ quan liên quan, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước.

Quá trình xét đặc xá, không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế nào với bất kỳ phạm nhân nào.

Mọi phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá đều được xét đặc xá theo quy định của pháp luật, cho dù phạm nhân đó là người Việt Nam hay là người có quốc tịch nước ngoài.