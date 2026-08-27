Cụ thể, công dân cho biết đã hoàn thành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và đã thực hiện thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự 1 lần. Hiện nay, công dân tiếp tục học liên thông lên trình độ đại học.

Công dân đặt câu hỏi trường hợp học liên thông lên đại học sau khi đã tốt nghiệp cao đẳng có thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự hay không? Nếu thuộc diện được tạm hoãn, cần chuẩn bị những thành phần hồ sơ, giấy tờ gì và gửi đến cơ quan nào để thực hiện thủ tục.

Ngày 25/8, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết, việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015.

Cụ thể: “Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”.

Trường hợp công dân tiếp tục học liên thông lên đại học sau khi đã tốt nghiệp cao đẳng sẽ không thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định nêu trên. Lý do là đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo cao đẳng.

Người thân tiễn công dân Thủ đô lên đường nhập ngũ hồi đầu tháng 3. Ảnh: Thạch Thảo

Hồ sơ xin tạm hoãn gọi nhập ngũ với gia đình gặp khó khăn

Bộ Quốc phòng cũng nhận được câu hỏi đề nghị hướng dẫn về điều kiện, thành phần hồ sơ và thời hạn nộp đơn xin tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Cụ thể, công dân cho biết hoàn cảnh kinh tế của gia đình đặc biệt khó khăn, thu nhập bấp bênh và không ổn định. Mẹ ruột là người khuyết tật vận động, mắc nhiều bệnh nền mãn tính cần người chăm sóc thường xuyên. Gia đình còn một em nhỏ hiện là học sinh lớp 4. Cha phải ở nhà đưa đón em nhỏ đi học, chăm sóc mẹ khuyết tật và làm công việc làm vườn...

Bản thân công dân là lao động chính, trực tiếp đóng góp để nuôi dưỡng các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, khi liên hệ với ban chỉ huy quân sự cấp xã/phường để tìm hiểu thủ tục, cán bộ hướng dẫn rằng công dân không cần lập hồ sơ xin tạm hoãn trước, mà cứ tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự theo lệnh gọi; nếu trúng tuyển mới đề xuất nguyện vọng tạm hoãn tại vòng kiến nghị sau đó. Qua tìm hiểu quy định, công dân được biết phải nộp hồ sơ chứng minh đủ điều kiện tạm hoãn trước thời điểm xét duyệt để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình.

Công dân hỏi có đủ điều kiện để được xét tạm hoãn gọi nhập ngũ hay không?

Trả lời nội dung này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là lao động duy nhất trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015 và quy định chi tiết tại Điều 5 Thông tư số 148/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Cụ thể, công dân là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được UBND cấp xã xác nhận.

Công dân nếu đủ điều kiện theo quy định trên sẽ được hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã xét duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ.

Về hồ sơ đề nghị tạm hoãn gọi nhập ngũ, Bộ Quốc phòng đề nghị công dân có: Đơn đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự vì hoàn cảnh gia đình khó khăn (có xác nhận của khu phố, thôn, ấp); giấy tờ chứng minh tình trạng bệnh của cha, mẹ; giấy tờ chứng minh bản thân là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động (như hợp đồng lao động hoặc bảng lương…). Ngoài ra, hồ sơ còn cần có giấy khai sinh của em đang là học sinh (chưa đến tuổi lao động).

Trước tháng 9 hằng năm, sau khi nhận được hồ sơ của khu phố, thôn, ấp họp xét và đề nghị lên hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã, ban chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an, phòng văn hóa - xã hội cấp xã để xác minh hồ sơ, lý lịch nghĩa vụ quân sự, tổng hợp danh sách báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.