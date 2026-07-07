Bộ Quốc phòng mới nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình đề nghị nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và thống nhất quy định liên quan đến công tác tuyển chọn và xử lý vi phạm nghĩa vụ quân sự nhằm phù hợp hơn với thực tiễn hiện nay.

Trong đó, cử tri cho rằng cần quy định cụ thể, rõ ràng về tiêu chuẩn tuyển quân đối với công dân có hình xăm và mắc tật khúc xạ nhẹ (dưới 3 diop), bảo đảm thống nhất trong áp dụng, hạn chế khó khăn, lúng túng cho địa phương trong công tác khám tuyển và bảo đảm nguồn tuyển quân.

Trả lời các nội dung trên, Bộ Quốc phòng cho biết hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xử lý vi phạm đã được ban hành đầy đủ và đồng bộ. Việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có hình xăm, chữ xăm và mắc tật khúc xạ cũng được quy định cụ thể.

Theo đó, Quân đội không tuyển chọn trường hợp trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực.

Đồng thời, Quân đội không tuyển chọn người có hình xăm, chữ xăm gây phản cảm ở vị trí lộ diện, như: mặt, đầu, cổ; từ 1/2 cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống; hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên.

Công dân ở Gia Lai lên đường nhập ngũ. Ảnh: Diễm Phúc

Bộ Quốc phòng cũng đã hướng dẫn các địa phương trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, trong đó cần chú ý không tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội những công dân trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm dưới da (làm thay đổi sắc tố da, không thể tẩy xóa) có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực; phản ánh về các tôn giáo, tín ngưỡng; không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, văn hóa dân tộc, con người Việt Nam. Bên cạnh đó là không tuyển chọn người có hình xăm thể hiện tư tưởng thiếu niềm tin, bi quan, tiêu cực, bế tắc trong cuộc sống, mê tín dị đoan hoặc mang biểu tượng của các tổ chức, đảng phái phản động, lực lượng vũ trang nước ngoài.

Với công dân có hình xăm, chữ xăm dưới da ở vị trí lộ diện nhưng diện tích nhỏ và không ảnh hưởng đến lễ tiết, tác phong của quân nhân, việc thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội... thì vẫn được xem xét tuyển chọn vào phục vụ trong Quân đội.

Bộ Quốc phòng khẳng định các nội dung quy định trên đã đầy đủ, chặt chẽ nhằm tuyển chọn được những công dân có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt vào phục vụ trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền nếp chính quy, tạo môi trường văn hóa, giữ vững và phát huy hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Qua kiểm tra, nắm tình hình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại một số địa phương những năm gần đây cho thấy nhiều công dân trong độ tuổi nhập ngũ có hình xăm, chữ xăm, nhưng đa phần là hình xăm, chữ xăm có diện tích nhỏ, ở vị trí lộ diện. Các trường hợp có hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích lớn trên cơ thể (từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên) chiếm số lượng không nhiều, không ảnh hưởng lớn đến nguồn tuyển chọn công dân nhập ngũ của các địa phương.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng cũng nêu thực tế có một số công dân đã lợi dụng quy định này để cố tình xăm hình, xăm chữ lên cơ thể trước thời điểm khám tuyển hoặc sau khi sơ tuyển biết mình đủ tiêu chuẩn gọi nhập ngũ nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Để khắc phục tình trạng này, hằng năm Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tổng kết, rút kinh nghiệm và có hướng dẫn cụ thể trong xét tuyển, góp phần hạn chế hành vi công dân lợi dụng hình xăm, chữ xăm trên cơ thể để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Không gọi nhập ngũ công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1,5 diop

Với công dân mắc tật khúc xạ, các thông tư của Bộ Quốc phòng đã quy định rõ tiêu chuẩn sức khỏe đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cụ thể, công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự phải đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 và các tiêu chuẩn riêng trong tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Quốc phòng quy định.

Bộ Quốc phòng lưu ý không gọi nhập ngũ những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1,5 diop, viễn thị các mức độ.

Riêng một số cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu, cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp có tiêu chuẩn tuyển chọn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, quy trình khám, phân loại sức khỏe về mắt trong tuyển chọn và gọi nhập ngũ đối với công dân bị mắc các tật khúc xạ cũng đã được quy định cụ thể, thống nhất.

Như vậy, theo Bộ Quốc phòng, tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự nói chung và tiêu chuẩn sức khỏe khi tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nói riêng đã được quy định đầy đủ, thống nhất, cùng với quy trình khám, phân loại chặt chẽ làm cơ sở để các địa phương khám, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm được thuận lợi, bảo đảm tuyển chọn được những công dân có đủ sức khỏe vào phục vụ trong Quân đội.

Bộ Quốc phòng cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, địa phương tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm.

Bộ cũng sẽ kịp thời phát hiện, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để xử lý các vướng mắc phát sinh liên quan, bảo đảm công dân nhập ngũ có đủ các tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.