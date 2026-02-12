Cử tri cũng đề nghị xem xét, có hướng dẫn về độ tuổi tham gia dân quân tự vệ là thôn đội trưởng kiêm nhiệm các chức danh khác, không nên quy định khung về độ tuổi như hiện nay.

Theo cử tri, việc này nhằm thuận tiện trong việc lựa chọn, giới thiệu người có đủ phẩm chất, năng lực, sức khỏe, uy tín, tinh thần trách nhiệm cao để đảm nhận các công việc ở thôn đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao như hiện nay.

Trả lời các nội dung trên, Bộ Quốc phòng nêu về Kết luận 228 ngày 31/12/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng đề án, trong đó xác định rõ lộ trình, mối quan hệ công tác, chế độ, chính sách... báo cáo Bộ Chính trị trong quý 1.

Khối sĩ quan Lục quân trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Phạm Hải

Chính phủ cũng mới ban hành Nghị quyết số 66/2026 về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh TPHCM.

Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết 60 lãnh đạo thực hiện điều chỉnh tổ chức, biên chế Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nội dung này đã được các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai thực hiện, đưa lực lượng thường trực của quân đội về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Theo Luật Dân quân tự vệ, công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.

Còn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng năm 2025 quy định: Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định kéo dài độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.

Nghiên cứu, quy định về độ tuổi dân quân tự vệ

Về đề nghị xem xét, có hướng dẫn về độ tuổi tham gia dân quân tự vệ là thôn đội trưởng kiêm nhiệm các chức danh khác, không nên quy định khung về độ tuổi như hiện nay... Bộ Quốc phòng cho biết sẽ tiếp thu kiến nghị của cử tri.

Bộ sẽ phối hợp với các ban, bộ, ngành và các tỉnh, thành nghiên cứu, quy định về độ tuổi (cho nam, nữ) dân quân tự vệ, đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để bảo đảm độ tuổi phù hợp với tính chất nhiệm vụ đặc thù của hoạt động quân sự và kết hợp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Bộ Quốc phòng cũng nhận được kiến nghị của cử tri TPHCM về việc nghiên cứu bổ sung nguồn lực và các điều kiện cần thiết nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng điều kiện sinh hoạt, chăm sóc y tế và chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại hải đảo, vùng biên giới và vùng đặc biệt khó khăn.

Bộ Quốc phòng cho biết, thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành, địa phương, chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ nói chung và cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biển, đảo, vùng biên giới đã được các cơ quan chức năng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội.

Có thể kể đến một số chế độ, chính sách điển hình như chế độ bồi dưỡng khi đi biển, chế độ đặc thù đối với lực lượng xây dựng tuyến biên giới, tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần.

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, thời gian tới, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, rà soát những vướng mắc, bất cập để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại hải đảo, vùng biên giới và vùng đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, Bộ cũng đề xuất với Nhà nước bổ sung nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác để kịp thời động viên tinh thần, bảo đảm sức khỏe và góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.