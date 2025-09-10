Bộ Nội vụ cho biết, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng có sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dân quân tự vệ thì chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng và trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã là công chức.

Việc tuyển dụng, xếp lương đối với công chức là chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã cần phù hợp với quy định của pháp luật về công chức và pháp luật về dân quân tự vệ.

Trong khi cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành văn bản điều chỉnh riêng đối với chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành thống nhất thực hiện theo hướng dẫn.

Cụ thể, về vị trí việc làm, chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện theo định hướng tại công văn số 7415 ngày 31/8 của Bộ Nội vụ.

Về tuyển dụng chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 170/2025, trừ trường hợp đang là cán bộ, công chức.

Thẩm quyền bổ nhiệm chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và nhiệm vụ của chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của Luật Dân quân tự vệ, Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng thực hiện Luật Dân quân tự vệ.

Số lượng phó chỉ huy trưởng, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện theo quy định tại Nghị định số 220/2025.

Đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng được bố trí không quá 2 phó chỉ huy trưởng, 1 trợ lý; đơn vị hành chính cấp xã không thuộc đơn vị trọng điểm về quốc phòng bố trí 1 phó chỉ huy trưởng, 1 trợ lý.

Xếp lương cho các chức danh

Kể từ ngày 1/7 khi thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện quy định mới của Luật Cán bộ, công chức; Luật Dân quân tự vệ, việc bố trí vị trí chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã (mới) được thực hiện theo 3 nhóm.

Nhóm 1, trường hợp đang là chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã (cũ) là công chức cấp xã, khi được xem xét, bố trí vào vị trí chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý tại ban chỉ huy quân sự cấp xã (mới), được chuyển thành công chức nếu đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định.

Nhóm 2, trường hợp đang là cán bộ, công chức khác được dự kiến bố trí vào vị trí chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý tại ban chỉ huy quân sự cấp xã (mới), không phải thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức nhưng phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo.

Nhóm 3 là các trường hợp không phải là cán bộ, công chức được dự kiến bố trí vào vị trí chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý tại ban chỉ huy quân sự cấp xã (mới) phải thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức.

Về xếp lương với chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã (mới), trường hợp đang xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức thì tiếp tục được hưởng lương theo ngạch, bậc đã xếp.

Trường hợp đang xếp lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan QĐND; sĩ quan, hạ sĩ quan CAND và cơ yếu hoặc đang xếp lương theo bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc QĐND và chuyên môn kỹ thuật thuộc CAND hoặc theo các bảng lương đối với người làm công tác cơ yếu thì thực hiện tương ứng với từng trường hợp theo hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005 của Bộ Nội vụ.

Trường hợp không thuộc các nhóm trên, thực hiện theo cách tính khác.

Theo đó, căn cứ thời gian công tác phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các vị trí trên (thời gian có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần được cộng dồn) để xếp vào bậc lương trong ngạch chuyên viên - công chức loại A1 (nếu có trình độ đại học). Xếp lương bậc lương công chức loại A0 (nếu có trình độ cao đẳng) theo quy định tại bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004.

Nguyên tắc tính là bắt đầu từ bậc 1, cứ sau thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) được xếp lên 1 bậc lương.

Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng, số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).