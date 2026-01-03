Chính phủ vừa ban hành Nghị định 363/2025 quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với QĐND Việt Nam.

Đối tượng thu hút vào biên chế trong QĐND Việt Nam gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài không là cán bộ, công chức, viên chức.

Đối tượng thu hút để ký hợp đồng lao động thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, chiến lược gồm: Cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài không là cán bộ, công chức, viên chức; người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nước ngoài.

Đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng; Học viên đào tạo tại các trường Quân đội, trường ngoài Quân đội và ở nước ngoài tốt nghiệp hạng xuất sắc được phong quân hàm sĩ quan hoặc xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp...

Khối học viên các học viện - nhà trường Quân đội luyện tập trong đợt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Thế Bằng

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định là chính sách về phụ cấp tăng thêm đối với đối tượng thu hút vào biên chế trong QĐND Việt Nam.

Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm hằng tháng tối đa bằng 250% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày được Bộ trưởng Quốc phòng quyết định tuyển dụng. Các đối tượng khác được hưởng phụ cấp tăng thêm hằng tháng bằng 350% mức lương hiện hưởng.

Một số trường hợp được hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm cao hơn như với giáo sư, phó giáo sư khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao; kiến trúc sư trưởng cấp bộ, kiến trúc sư trưởng dự án bằng 500% mức lương hiện hưởng.

Với người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 2, dược sĩ chuyên khoa cấp 2, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao bằng 450% mức lương hiện hưởng.

Với người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, dược sĩ chuyên khoa cấp 1 khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao hưởng 400% mức lương hiện hưởng.

Chuyên gia có công trình nghiên cứu, sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp được ứng dụng vào nhiệm vụ quân sự, mang lại hiệu quả cao, sẽ được thưởng tối thiểu bằng 6 lần mức lương hiện hưởng. Bộ trưởng Quốc phòng quyết định mức thưởng cụ thể tương xứng với hiệu quả đóng góp.

Nhân tài trong Quân đội được ưu tiên thuê nhà ở công vụ có diện tích và định mức trang thiết bị nội thất tối thiểu bằng mức quy định đối với tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn và tương đương; tối đa bằng mức quy định đối với chủ nhiệm, chính ủy tổng cục, tư lệnh, chính ủy quân khu, quân chủng, bộ đội biên phòng, phó đô đốc, chuẩn đô đốc Hải quân và tương đương.

Trường hợp chưa có nhà ở công vụ mà phải thuê nhà thì được hỗ trợ tiền thuê nhà để ở; được ưu tiên mua nhà ở, đất ở và được ưu tiên cao nhất trong nhóm cán bộ, công chức, viên chức được mua nhà ở xã hội.

Nghị định cũng quy định thêm một số chính sách khác, trong đó nhân tài sẽ được hưởng chính sách về đào tạo, bồi dưỡng; xếp lương, phong, thăng quân hàm, nâng lương; quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển; môi trường, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực làm việc; hậu phương Quân đội; chế độ an điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe; tôn vinh, khen thưởng.

Hằng năm, bản thân và cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi được hỗ trợ kinh phí nghỉ dưỡng trong thời gian 7 ngày tại đoàn an điều dưỡng của Quân đội.

Bản thân và gia đình (vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp) đang ở nước ngoài về Việt Nam để cư trú thì được hỗ trợ chi phí vé máy bay từ nước sở tại về Việt Nam; được hỗ trợ giới thiệu, tạo điều kiện tiếp cận cơ hội học tập, việc làm phù hợp cho vợ, chồng, con.