Cụ thể, theo Quyết định số 62/2011, mức trợ cấp một lần đối với đối tượng phục viên, xuất ngũ, thôi việc được quy định như sau: mức 2,5 triệu đồng nếu có từ đủ 2 năm trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc/làm nhiệm vụ quốc tế trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm cộng thêm 800 nghìn đồng. Với trường hợp đã mất, mức trợ cấp một lần cho thân nhân là 3,6 triệu đồng.

Tại thời điểm ban hành Quyết định (tháng 11/2011), mức lương tối thiểu chung là 830 nghìn đồng/tháng và mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công là 876 nghìn đồng/tháng. Khi đó, mức trợ cấp 2,5 triệu đồng tương đương khoảng 3 lần mức lương tối thiểu/trợ cấp chuẩn.

Đến nay, qua nhiều lần điều chỉnh, mức lương cơ sở và trợ cấp người có công đã tăng lên tương ứng. Tuy nhiên, mức trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011 vẫn giữ nguyên từ năm 2011, làm giảm đáng kể giá trị thực tế của khoản trợ cấp so với thời điểm ban hành.

Công dân đề nghị Thủ tướng và các cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh tăng mức trợ cấp một lần tại Quyết định số 62/2011 cho phù hợp với mặt bằng tiền lương và giá cả hiện nay, nhằm bảo đảm quyền lợi và động viên tinh thần cho các đối tượng đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Cựu chiến binh tại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước ý kiến trên, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm ban hành nhiều chế độ, chính sách đãi ngộ đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Việc quy định mức hưởng trợ cấp một lần đã được các bộ, ngành nghiên cứu kỹ, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ, trình Bộ Chính trị cho chủ trương, Thủ tướng ban hành quyết định thực hiện chế độ, chính sách; phù hợp với tính chất, đặc điểm của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và điều kiện kinh tế của đất nước; đồng thời, cân đối chung với các chế độ, chính sách đã ban hành.

Mặt khác, đây là khoản trợ cấp mang tính chất ghi nhận, hỗ trợ, động viên một lần tại thời điểm giải quyết chế độ, được xác định theo mốc cố định tương ứng với thời gian công tác đối với những người đã trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ bệnh binh, chế độ mất sức lao động hằng tháng; không phải chính sách chung đối với tất cả các đối tượng.

Năm 2015, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 62/2011. Qua tổng kết cho thấy các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn quốc đã tích cực tổ chức xét duyệt giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng. Về cơ bản, việc giải quyết chế độ theo quy định đã hoàn thành, đạt tỷ lệ gần 90% so với số lượng dự kiến khảo sát ban đầu. Trường hợp chưa được giải quyết còn lại không nhiều và chủ yếu do các nguyên nhân khác nhau.

Vì vậy, Bộ Quốc phòng cho rằng việc đề nghị xem xét nâng mức hưởng trợ cấp một lần quy định tại Quyết định số 62/2011 là chưa phù hợp với kết luận của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề xuất này sẽ tạo bất cập về chính sách đối với những người đã được giải quyết hưởng chế độ và các đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã được hưởng chế độ, chính sách theo các quyết định của Thủ tướng.

Kiến nghị trợ cấp hằng tháng cho người tham gia kháng chiến hoặc có 10-15 năm tham gia Quân đội

Bộ Quốc phòng cũng nhận được kiến nghị của cử tri TP Hải Phòng, với nội dung kiến nghị nghiên cứu, xem xét trợ cấp hằng tháng cho những người đã tham gia kháng chiến hay những người đã có từ 10 năm đến dưới 15 năm tham gia trong quân đội đã được giải quyết chế độ theo Quyết định số 142/2008 của Thủ tướng.

Trả lời nội dung này, Bộ Quốc phòng cho biết nội dung kiến nghị đã được tiếp thu, giải quyết thông qua xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật. Hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiến nghị nêu trên của cử tri được sửa đổi, bổ sung.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chế độ, chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Trong đó, với quân nhân có thời gian công tác trong quân đội chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, Thủ tướng đã ban hành chính sách trợ cấp theo Quyết định số 142/2008 đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Theo đó, quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước đã phục viên, xuất ngũ nếu có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội thì được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng; nếu có dưới 15 năm công tác trong quân đội thì được hưởng chế độ trợ cấp một lần.

Đối tượng, điều kiện, mức hưởng chế độ trợ cấp (một lần hoặc hằng tháng) theo Quyết định số 142/2008 đã được các bộ, ngành nghiên cứu kỹ, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho chủ trương thực hiện, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và cân đối chung với các đối tượng được hưởng chế độ, chính sách đã ban hành.

Đồng thời, thời gian qua, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng theo các quyết định nêu trên đã được tổng kết, báo cáo cấp có thẩm quyền; cơ bản hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đặt ra khi ban hành. Do vậy, việc cử tri TP Hải Phòng kiến nghị nêu trên là chưa có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Mặt khác, để bảo đảm an sinh xã hội, ngày 29/6/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Luật đã bổ sung đối tượng, điều kiện hưởng chế độ hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước bảo đảm. Trong đó, các trường hợp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi và các trường hợp có từ đủ 75 tuổi trở lên nếu không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Chính phủ.