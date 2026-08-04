Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng gồm: Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Dân quân tự vệ.

Với Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết về sửa đổi quy định về chức vụ cán bộ của Chỉ huy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Ban chỉ huy quân sự cấp xã; hạn tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã; bổ nhiệm chức vụ trong các đơn vị dự bị động viên.

Đại tướng Phan Văn Giang trình dự thảo luật. Ảnh: QH

Cụ thể, dự thảo luật đã xếp chức danh Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh từ nhóm chức danh “Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn” sang cùng nhóm với các chức danh Tư lệnh, Chính ủy: Binh chủng, Vùng Hải quân.

Chức danh Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh từ nhóm chức danh “Phó Sư đoàn trưởng, Phó Chính ủy Sư đoàn” được xếp cùng nhóm với các chức danh Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy: Binh chủng, Vùng Hải quân.

Chức danh thuộc Ban chỉ huy quân sự cấp xã vào nhóm chức vụ, chức danh của sĩ quan. Cụ thể, chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được xếp cùng nhóm chức danh Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn.

Chức danh Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã được xếp cùng nhóm chức danh Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn.

Đáng chú ý dự thảo đã bỏ quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Thay vào đó, hạn tuổi của chức danh này sẽ được tính vào chung hạn tuổi của sĩ quan dự bị theo cấp bậc quân hàm.

Cụ thể theo dự thảo luật, hạn tuổi cao nhất của sĩ quan dự bị theo cấp bậc quân hàm như sau: cấp úy 53, thiếu tá 55, trung tá 57, thượng tá 59, đại tá 61, cấp tướng 63 tuổi.

Với Luật Nghĩa vụ quân sự, Bộ trưởng nêu về quy định xử lý hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; các hành vi bị nghiêm cấm gian dối trong khám sức khỏe quân sự; giải ngạch dự bị; tổ chức giao công dân được gọi nhập ngũ; bàn giao hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ; chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám, kiểm tra sức khỏe.

Theo dự thảo, trốn tránh nghĩa vụ quân sự là hành vi không chấp hành quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự; quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; quyết định gọi nhập ngũ; quyết định gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

Cơ quan soạn thảo cũng bổ sung hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự là gian dối trong đăng ký nghĩa vụ quân sự; sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Với Luật Dân quân tự vệ, Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Trong đó, xác định Ban chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan quân sự địa phương trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Đề nghị rà soát quy định về Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã

Trình bày thẩm tra, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho biết, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu quy định về Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã để quy định phù hợp với yêu cầu thực tiễn và bảo đảm khả thi.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trình bày thẩm tra. Ảnh: QH

Ủy ban cũng đề nghị tiếp tục rà soát để phân định rõ trách nhiệm giữa Ban chỉ huy quân sự cấp xã và Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh trong từng khâu của quy trình tuyển quân, bảo đảm rõ chủ thể, rõ trách nhiệm, không phát sinh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị Chính phủ cân nhắc quy định theo hướng chỉ quy định Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã là chức vụ cơ bản của sĩ quan và do sĩ quan chính quy đảm nhiệm, không quy định chức vụ Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Theo cơ quan thẩm tra, việc này nhằm bảo đảm đủ các vị trí, chức vụ cơ bản của Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Cũng trong sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang đã trình Quốc hội dự thảo Luật phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt.