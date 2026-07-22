Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 30/8. Các quy định tại thông tư được thực hiện từ ngày 1/7.

Các cựu chiến binh trong lần tập luyện cho diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025. Ảnh: Thạch Thảo

Theo đó, từ ngày 1/7, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 6.

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ tháng 8/2026 = Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 x 1,08

Mức trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc:

Thời gian Mức trợ cấp từ 1/7 (triệu đồng/tháng) Từ đủ 15 năm - dưới 16 năm 2,838 Từ đủ 16 năm - dưới 17 năm 2,966 Từ đủ 17 năm - dưới 18 năm 3,097 Từ đủ 18 năm - dưới 19 năm 3,227 Từ đủ 19 năm - dưới 20 năm 3,353

Đối tượng áp dụng: Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008 ngày 27/10/2008 của Thủ tướng về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011 ngày 9/11/2011 của Thủ tướng về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Kinh phí thực hiện điều chỉnh trợ cấp hằng tháng sẽ do ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương và giao ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.