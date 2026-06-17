Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng - tương đương tăng 8% so với mức lương cơ sở hiện hành (2,34 triệu đồng).

Đối tượng áp dụng gồm: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng và công chức quốc phòng; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan, binh sĩ, học viên cơ yếu hưởng phụ cấp hoặc sinh hoạt phí.

Ngoài ra, chính sách còn áp dụng cho người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động và xếp lương theo Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Mức lương cơ sở là 2.350.000 đồng. Cách tính mức lương, phụ cấp quân hàm và phụ cấp, trợ cấp của các đối tượng:

Các mức lương, phụ cấp, trợ cấp của sĩ quan, người hưởng lương cấp hàm cơ yếu, quân nhân chuyên nghiệp, người hưởng lương chuyên môn kỹ thuật cơ yếu, công nhân quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu được quy định tại các bảng của phụ lục kèm theo thông tư.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể, giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu Cấp bậc quân hàm Hệ số Mức lương từ 1/7 (đơn vị: VNĐ) Đại tướng 10,4 26.312.000 Thượng tướng 9,8 24.794.000 Trung tướng Cấp hàm cơ yếu bậc 10 9,2 23.276.000 Thiếu tướng Cấp hàm cơ yếu bậc 9 8,6 21.758.000 Đại tá Cấp hàm cơ yếu bậc 8 8 20.240.000 Thượng tá Cấp hàm cơ yếu bậc 7 7,36 18.469.000 Trung tá Cấp hàm cơ yếu bậc 6 6,6 16.698.000 Thiếu tá Cấp hàm cơ yếu bậc 5 6 15.180.000 Đại úy Cấp hàm cơ yếu bậc 4 5,4 13.662.000 Thượng úy Cấp hàm cơ yếu bậc 3 5 12.650.000 Trung úy Cấp hàm cơ yếu bậc 2 4,6 11.638.000 Thiếu úy Cấp hàm cơ yếu bậc 1 4,2 10.626.000

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp Nhóm 1 Bậc lương Hệ số lương Mức lương từ 1/7 (đơn vị: VNĐ) 1 3,85 9.740.500 2 4,2 10.626.000 3 4,55 11.511.500 4 4,9 12.397.000 5 5,25 13.282.500 6 5,6 14.168.000 7 5,95 15.053.500 8 6,3 15.939.000 9 6,65 16.824.500 10 7 17.710.000 11 7,35 18.595.500 12 7,7 19.481.000 Nhóm 2 1 3,65 9.234.500 2 4 10.120.000 3 4,35 11.005.500 4 4,7 11.891.000 5 5,05 12.776.500 6 5,4 13.662.000 7 5,75 14.547.500 8 6,1 15.433.000 9 6,45 16.318.500 10 6,8 17.204.000 11 7,15 18.089.500 12 7,5 18.975.000

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp trung cấp Nhóm 1 Bậc lương Hệ số lương Mức lương từ 1/7 (đơn vị: VNĐ) 1 3,5 8.855.000 2 3,8 9.614.000 3 4,1 10.373.000 4 4,4 11.132.000 5 4,7 11.891.000 6 5 12.650.000 7 5,3 13.409.000 8 5,6 14.168.000 9 5,9 14.927.000 10 6,2 15.686.000 Nhóm 2 1 3,2 8.096.000 2 3,5 8.855.000 3 3,8 9.614.000 4 4,1 10.373.000 5 4,4 11.132.000 6 4,7 11.891.000 7 5 12.650.000 8 5,3 13.409.000 9 5,6 14.168.000 10 5,9 14.927.000

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp Bậc lương Hệ số lương Mức lương từ 1/7 (đơn vị: VNĐ) Nhóm 1 1 3,2 8.096.000 2 3,45 8.728.500 3 3,7 9.361.000 4 3,95 9.993.500 5 4,2 10.626.000 6 4,45 11.258.500 7 4,7 11.891.000 8 4,95 12.523.500 9 5,2 13.156.000 10 5,45 13.788.500 Nhóm 2 1 2,95 7.463.500 2 3,2 8.096.000 3 3,45 8.728.500 4 3,7 9.361.000 5 3,95 9.993.500 6 4 10.120.000 7 4,45 11.258.500 8 4,7 11.891.000 9 4,95 12.523.500 10 5,2 13.156.000

Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo QĐND Chức danh lãnh đạo Hệ số Mức phụ cấp Bộ trưởng 1,5 3.795.000 Tổng Tham mưu trưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 1,4 3.542.000 Chủ nhiệm Tổng cục; Tư lệnh: Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng, Quân đoàn 1,25 3.162.500 Tư lệnh Binh chủng 1,1 2.783.000 Phó Tư lệnh Binh chủng 1 2.530.000 Sư đoàn trưởng 0,9 2.277.000 Lữ đoàn trưởng 0,8 2.024.000 Trung đoàn trưởng 0,7 1.771.000 Phó Trung đoàn trưởng 0,6 1.518.000 Tiểu đoàn trưởng 0,5 1.265.000 Phó Tiểu đoàn trưởng 0,4 1.012.000 Đại đội trưởng 0,3 759.000 Phó Đại đội trưởng 0,25 632.500 Trung đội trưởng 0,2 506.000