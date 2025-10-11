Bộ Quốc phòng mới đây nhận được nội dung kiến nghị của cử tri thành phố Huế phản ánh hiện nay, việc gọi thanh niên nhập ngũ thực hiện theo quy định tại Thông tư 105/2023 của Bộ trưởng Quốc phòng, trong đó quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng tham gia nghĩa vụ quân sự phải đạt chỉ số BMI (Body Mass Index - chỉ số thể trọng hay chỉ số khối lượng cơ thể) từ 18,5-30.

Qua thực tế khám sức khỏe nghĩa vụ năm nay, số thanh niên không đủ tiêu chuẩn về chỉ số BMI khá nhiều (dưới 18,5), trong khi sức khỏe thanh niên đều tốt. Vì vậy, cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu, điều chỉnh chỉ số BMI (khoảng từ 16-30) để bảo đảm công tác tuyển quân trong những năm tiếp theo.

Bộ chỉ huy quân sự thành phố Huế khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024. Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế

Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Quốc phòng cho biết, chỉ số BMI được dùng phổ biến hiện nay do cách tính đơn giản, dễ dàng phát hiện người gầy, ốm, suy dinh dưỡng hay thừa cân, béo phì ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Chỉ số BMI càng cao thì lượng mỡ trong cơ thể càng nhiều; ngược lại, chỉ số BMI thấp thì cơ thể gầy, ốm. Áp dụng chỉ số BMI trong đánh giá, phân loại sức khỏe bảo đảm khoa học, khách quan hơn khi sử dụng các chỉ số chiều cao, cân nặng riêng biệt và được nhiều nước trên thế giới sử dụng trong tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn công dân nhập ngũ.

Bộ Y tế đã tham khảo tiêu chuẩn chỉ số BMI của Tổ chức Y tế thế giới và tổng hợp ý kiến các chuyên gia từ các bệnh viện hàng đầu (bệnh viện Nội tiết Trung ương, bệnh viện Bạch Mai...) đề xuất bổ sung, cụ thể hóa chỉ số BMI thành tiêu chuẩn phân loại theo thể lực.

Thông tư 105/2023 trước khi ban hành đã được xin ý kiến rộng rãi và nhận được sự đồng thuận cao của Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, UBND và Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành.

Bộ Quốc phòng cho biết, trước thời điểm tháng 7, tiêu chuẩn sức khỏe gọi công dân nhập ngũ thực hiện theo 2 thông tư của Bộ: số 105 và số 148/2018.

Thông tư số 105/2023 quy định tiêu chuẩn sức khỏe chung và quy định cách cho điểm thể lực, bệnh tật, phân loại sức khỏe đối với các trường hợp công dân vào quân đội (tuyển quân, tuyển sinh quân sự, tuyển dụng). Còn Thông tư số 148/2018 bổ sung quy định tiêu chuẩn riêng về sức khỏe đối với công dân gọi nhập ngũ.

Trong quá trình thực hiện Thông tư số 105/2023, Bộ Quốc phòng nhận định công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ cơ bản thuận lợi, các đơn vị nhận thấy thể lực (chiều cao, cân nặng, BMI) chiến sĩ mới đồng đều hơn các năm trước.

Tuy nhiên, một vài địa phương có ý kiến đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu xem xét đạt tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với các trường hợp công dân cao, gầy, khỏe mạnh.

Do vậy, ngày 9/3, Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chỉ đạo Cục Quân y chủ trì phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất điều chỉnh tiêu chuẩn sức khỏe về chỉ số BMI trong gọi công dân nhập ngũ.

Cục Quân y xin ý kiến khảo sát toàn quân và nhận được 102 ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, bao gồm 19 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, 62 Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, 21 bệnh viện quân đội.

Kết quả khảo sát chung, các cơ quan, đơn vị đề xuất điều chỉnh chỉ số BMI trong việc gọi công dân nhập ngũ: 16-29,9 là 1,96% (2/102); 16,5-29,9 là 3,92% (4/102); 17-29,9 là 38,23% (39/102); 17,5-29,9 là 55,88% (57/102); 18-29,9 là 64,7% (66/102).

Ngày 3/7, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 68/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2018 quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; trong đó đã sửa đổi chỉ số BMI đạt tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự trong khoảng từ 18-29,9.

Với kiến nghị của cử tri đề nghị điều chỉnh chỉ số BMI khoảng từ 16-30, Bộ Quốc phòng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan điều chỉnh vào thời điểm phù hợp.