Chiều 9/9, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đã tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển dụng, xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp đợt năm 2026 cho chị Rmah H’Thiệp (SN 2003, trú tại làng Tào Roòng, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai), vợ của Kpă Thiêp, nguyên chiến sĩ Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34.

Lãnh đạo Quân đoàn 34 trao quyết định tuyển dụng chị Rmah H’Thiệp vào quân nhân chuyên nghiệp. Ảnh: Quân đoàn 34

Chị Rmah H’Thiệp được tuyển dụng làm nhân viên nấu ăn, cấp bậc Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp, lương quân nhân chuyên nghiệp loại sơ cấp, bậc 1/10, hệ số 3,20 và được biên chế công tác tại Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34.

Trước đó, khoảng 12h ngày 20/7, trong khi từ rẫy trở về qua đoạn đường thuộc làng Tai Pêr, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai), chiến sĩ Kpă Thiêp phát hiện hai người dân là R.M.V. (SN 1999) và R.L.H.N. (SN 1996) bị điện giật, nguy hiểm đến tính mạng.

Không chút do dự, Kpă Thiêp đã lao vào kéo hai nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, bản thân anh lại bị điện giật ngất xỉu, dẫn đến tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chiến sĩ Kpă Thiêp được đơn vị cho nghỉ phép về thăm gia đình theo quy định.

Quân đoàn 34 công bố và trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho 24 chiến sĩ tiêu biểu. Ảnh: Quân đoàn 34

Nhân dịp này, Quân đoàn 34 cũng công bố và trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho 24 chiến sĩ. Đây là những người đã được Quân đoàn 34 cùng các cơ quan, đơn vị tuyển chọn chặt chẽ, có trình độ chuyên môn và sức khỏe đáp ứng yêu cầu phục vụ lâu dài trong quân đội.