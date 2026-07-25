Quyết định nêu rõ, Thượng sĩ Kpă Thiêp đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Chiến sĩ Kpă Thiêp sinh năm 2006, trú làng Tào Roòng, xã Ia Ko, Gia Lai; là người dân tộc Jarai.

Ngày 20/7, trong khi từ rẫy trở về qua đoạn đường thuộc làng Tai Pêr, xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai), quân nhân Kpă Thiêp phát hiện 2 người dân bị điện giật, nguy hiểm đến tính mạng.

Không chút do dự, anh lao vào kéo hai nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, chính anh lại bị điện giật ngất xỉu, dẫn đến tử vong.

Người thân tiễn đưa Thượng sĩ Kpă Thiêp về nơi an nghỉ. Ảnh: CTV

Thời điểm xảy ra vụ việc, chiến sĩ Kpă Thiêp được đơn vị cho nghỉ phép về thăm gia đình. Trước hành động dũng cảm, quên thân cứu người gặp nạn, ngày 21/7, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34) đã quyết định truy thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ đối với quân nhân Kpă Thiêp.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã quyết định truy tặng bằng khen cho chiến sĩ Kpă Thiêp.

Chiều 22/7, hàng trăm người dân, cán bộ, chiến sĩ cùng chính quyền địa phương đã có mặt để tiễn biệt người chiến sĩ trẻ về nơi an nghỉ cuối cùng.