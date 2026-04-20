Sau khi mất người chồng gắn bó hơn 40 năm vì ung thư, bà Janice Crombie-Scott từng tin rằng tình yêu đã khép lại vĩnh viễn với mình. Thế nhưng, một cuộc trò chuyện tình cờ trên mạng xã hội Facebook đã mở ra chương mới đầy bất ngờ và ấm áp trong cuộc đời người phụ nữ ngoài 70 tuổi.

Bà lão kết hôn ở tuổi 72, tìm thấy bạn đời qua mạng xã hội. Ảnh: Liverpool Echo

Năm 2012, chồng bà Janice qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Sự ra đi của người bạn đời khiến bà Janice rơi vào trạng thái suy sụp kéo dài.

Bà sống những ngày tháng lặng lẽ, gần như không còn nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ tìm cách lấp đầy khoảng trống bằng việc xem truyền hình để quên đi nỗi mất mát.

"Tôi không còn nghĩ đến tình yêu nữa. Tôi chỉ cố gắng tồn tại qua ngày", bà chia sẻ.

Bước ngoặt đến vào tháng 9/2019, khi bà Janice tình cờ đọc được bài đăng trong một nhóm Facebook. Tác giả bài viết là Anthony Scott Norman, sống tại Manchester (Anh), bày tỏ sự thất vọng sau hàng loạt cuộc hẹn hò không thành và cảm giác chán nản trong việc tìm kiếm bạn đời.

Không đồng tình với cách nhìn nhận có phần tiêu cực đó, bà Janice đã phản hồi, khuyên ông không nên “vơ đũa cả nắm”.

Bà còn mạnh dạn đề nghị hai người gặp mặt trực tiếp để nói chuyện. Từ một lời nhắn đơn giản, họ bắt đầu trò chuyện thường xuyên, nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu, Liverpool Echo đưa tin hôm 19/4.

Chỉ ít lâu sau, những tin nhắn được thay bằng các cuộc gọi video. Cả hai nhận ra họ có nhiều điểm chung, đặc biệt là cùng từng trải qua nỗi đau mất đi người bạn đời. Vợ của Anthony cũng qua đời vì ung thư vào năm 2017 sau 43 năm chung sống.

Cuộc gặp đầu tiên của bà Janice và ông Anthony diễn ra theo cách không giống bất kỳ câu chuyện tình yêu nào khác - tại một nghĩa trang.

Ông Anthony dự định đi xe buýt, nhưng hôm đó trời mưa như trút nước, nên bà Janice đã đề nghị chở ông. Bà lái xe đưa ông đến nghĩa trang, nơi ông dự định tìm hiểu về gia phả, rồi bà đưa ông về.

Tối hôm sau, họ cùng nhau ăn tối, tham gia một buổi đố vui và tiếp tục gặp gỡ, nấu ăn cho nhau trong những ngày kế tiếp.

Tình cảm dần nảy nở qua những lần gặp gỡ. Đến đầu năm 2020, ngay trước khi nước Anh bước vào giai đoạn phong tỏa vì Covid-19, ông Anthony chuyển đến sống cùng bà Janice.

Khoảng thời gian giãn cách xã hội lại trở thành chất xúc tác đặc biệt cho mối quan hệ của họ. Những buổi chiều nắng trong khu vườn nhỏ, thưởng thức trà và bánh ngọt... là cuộc sống giản dị nhưng tràn đầy tiếng cười.

“Chúng tôi thực sự rất hợp nhau", bà Janice nhớ lại.

Đám cưới ở tuổi 72

Tháng 9/2020, trong một buổi chiều, ông Anthony đã quỳ xuống cầu hôn và bà Janice xúc động nhận lời. Cặp đôi chính thức kết hôn vào ngày 31/7/2022, khi cả hai đều 72 tuổi.

Đám cưới diễn ra vào một ngày hè rực nắng, đánh dấu khởi đầu cho cuộc sống hôn nhân mới, trong không khí ấm cúng với gia đình và bạn bè.

Sau đó, cặp đôi tận hưởng tuần trăng mật kéo dài 3 tuần trên du thuyền, ghé thăm nhiều thành phố châu Âu như Venice, Ravenna (Italy) và Dubrovnik (Croatia).

Hiện tại, họ cùng nhau sinh sống tại một khu nghỉ dưỡng dành cho người cao tuổi ở West Watford.

Ở tuổi 76, bà Janice cho biết điều bà trân trọng nhất không phải là những chuyến đi hay kỷ niệm xa hoa, mà chính là cảm giác được yêu thương một lần nữa.

"Tôi chỉ mong được yêu và ông Anthony đã mang đến cho tôi điều đó. Ông ấy yêu tôi hết lòng", bà nói.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Janice tin rằng tình yêu không có giới hạn về thời gian hay tuổi tác. Với bà, hạnh phúc có thể đến bất cứ lúc nào, miễn là con người vẫn còn sẵn sàng mở lòng đón nhận.