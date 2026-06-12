Rachna Gurjar thường xuyên khoe vàng, trang sức trên mạng xã hội. Ảnh: Indianexpress

Rachna Gurjar - nữ YouTuber đến từ Shivpuri, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã bị kẻ gian đột nhập và lấy đi tài sản trị giá khoảng 10.500 USD (khoảng 276 triệu đồng).

Rachna Gurjar thường xuyên chia sẻ các video cô đeo nhiều trang sức vàng, thể hiện sự giàu có và hát các bài hát dân gian. Video của cô thu hút lượng lớn người xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Lợi dụng lúc nửa đêm, cả nhà cô đang ngủ, nhóm đối tượng đã cắt hàng rào, dùng thang gỗ để đột nhập vào nhà. Trộm không chỉ lấy đi trang sức vàng, bạc và tiền mặt mà còn cuỗm theo một thùng nước tăng lực.

Gia đình chỉ phát hiện vụ việc vào khoảng 4h sáng (giờ địa phương) khi tỉnh dậy và thấy cửa phòng bị khóa từ bên ngoài, không thể ra ngoài. Sau đó, gia đình đã liên hệ người thân đến hỗ trợ mở cửa và trình báo sự việc.

“Chúng tôi bị nhốt trong phòng lúc bọn trộm vào nhà. Họ lấy hết vàng, bạc, tiền mặt và cả thùng nước tăng lực. Ngoài ra, họ dùng gậy để điều chỉnh hướng camera CCTV để tránh bị ghi hình", Rachna Gurjar chia sẻ.

Cảnh sát nhận định các nghi phạm có thể là người địa phương hoặc sống gần khu vực, đồng thời có khả năng đã nắm rõ thói quen sinh hoạt và bố trí ngôi nhà của gia đình nạn nhân trước khi thực hiện vụ trộm, Indianexpress đưa tin mới đây.

Vụ việc sau đó đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến khác nhau. Một số người cho rằng việc khoe tài sản có thể tiềm ẩn rủi ro, trong khi số khác nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp an ninh và bảo hiểm tài sản, đặc biệt đối với những người có mức độ nổi tiếng trên mạng xã hội.