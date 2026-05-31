Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Hướng dẫn số 01 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 06 của Ban Bí thư khóa 13.

Đáng chú ý trong Hướng dẫn số 01 có việc bổ sung các mốc xét tặng Huy hiệu Đảng so với quy định trước đây.

Cụ thể, đảng viên có đủ 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 năm tuổi Đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng.

Như vậy so với hướng dẫn cũ, hệ thống Huy hiệu Đảng được bổ sung hai mốc mới là 35 năm tuổi Đảng và 95 năm tuổi Đảng.

Đảng viên có đủ 35 năm, 95 năm tuổi Đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng từ ngày 8/4/2026. Đảng viên có trên 35 năm đến dưới 40 năm tuổi Đảng được xét tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, hoàn thành trao tặng trước ngày 7/11/2026; không tặng, truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đối với những đảng viên đã nhận hoặc đang đề nghị tặng, truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Đảng viên bị bệnh nặng được xét tặng Huy hiệu 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 năm tuổi Đảng sớm

Đảng viên bị bệnh nặng được xét tặng Huy hiệu 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 năm tuổi Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định; được xét tặng Huy hiệu 70, 75, 80, 85, 90, 95 năm tuổi Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 24 tháng so với thời gian quy định.

Đảng viên từ trần được xét truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét truy tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định.

Về mức chi tặng phẩm, tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

Hướng dẫn của Ban Bí thư nêu rõ, việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức kịp thời vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3/2, 19/5, 2/9, 7/11 và các dịp kỷ niệm quan trọng khác tại tổ chức cơ sở đảng. Trường hợp đặc biệt ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Đảng viên sử dụng Huy hiệu Đảng trong các ngày lễ của Đảng, của dân tộc, trong đại hội, hội nghị của Đảng và kỷ niệm ngày vào Đảng của bản thân. Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng khi từ trần, gia đình đảng viên được giữ Huy hiệu Đảng để làm lưu niệm.

Đảng viên để mất Huy hiệu Đảng, nếu có lý do chính đáng thì được xét cấp lại Huy hiệu Đảng. Đảng viên bị xóa tên, đưa ra khỏi Đảng, bị kỷ luật khai trừ phải giao lại Huy hiệu Đảng cho tổ chức đảng.

Chi bộ, cấp ủy cơ sở có trách nhiệm báo cáo, đề nghị cấp ủy cấp trên xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng cho đảng viên bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên hy sinh, từ trần có đủ tiêu chuẩn.

Tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên Ban Bí thư quyết định trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trở lên trong toàn Đảng.

Việc Ban Bí thư trao tặng Huy hiệu Đảng cho 137 đảng viên lão thành cách mạng thuộc 27 đảng bộ trực thuộc Trung ương nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự trân trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với các thế hệ đảng viên lão thành cách mạng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Bộ Chính trị đã giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tham mưu kế hoạch phân công các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 80 năm tuổi Đảng trở lên trong các đợt trao tặng hằng năm, gắn với các dịp kỷ niệm lớn 3/2, 19/5, 2/9 và 7/11 theo quy định thi hành Điều lệ Đảng tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương.