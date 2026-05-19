Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 34 đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại Đảng bộ thành phố. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự.

Đảng bộ thành phố Hà Nội có 8.511 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên trong đợt 19/5 năm nay.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã công bố quyết định của Ban Bí thư tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 35 đảng viên, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 50 đảng viên.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao giấy chứng nhận tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Phan Văn Thúy (Đảng bộ phường Ba Đình). Ảnh: TTXVN

Phát biểu chúc mừng các đảng viên lão thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự ghi nhận của Đảng đối với cả một đời phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến, là biểu tượng của lòng trung thành, của danh dự, của lời thề son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động chia sẻ, trong số các cụ, các bác được trao Huy hiệu Đảng dịp này có người trực tiếp tham gia kháng chiến, phục vụ chiến đấu; có người trưởng thành trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận, đoàn thể, địa phương, cơ sở; có người cả đời âm thầm cống hiến ở những vị trí bình dị nhưng rất vẻ vang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, dù ở đâu, làm gì, các đảng viên lão thành đều có một điểm chung rất đáng kính trọng. Đó là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; giữ gìn phẩm chất, danh dự, khí tiết của người đảng viên cộng sản. Có thể chức vụ, công việc, hoàn cảnh mỗi người khác nhau nhưng lý tưởng thì đều thống nhất, đó là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chính những điều đó làm nên sự cao quý của Huy hiệu Đảng. Tấm Huy hiệu không chỉ được gắn trên ngực áo, đóng khung trên tường. Điều đặc biệt, Huy hiệu Đảng được khắc trong lòng Đảng, trong lòng nhân dân như một biểu tượng của niềm tin, lý tưởng, cống hiến và trách nhiệm nêu gương.

Một Đảng muốn lãnh đạo được nhân dân thì phải xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Một người đảng viên muốn vận động, thuyết phục quần chúng thì trước hết phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, đặt mình trong kỷ luật của Đảng và sự giám sát của nhân dân. Một thế hệ cán bộ muốn gánh vác trọng trách đất nước thì phải biết tri ân lịch sử cách mạng, kính trọng thế hệ đi trước, tự soi vào những tấm gương mẫu mực để sửa mình, rèn mình, nâng mình lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao giấy chứng nhận cho các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thời cơ rất lớn, yêu cầu rất cao, khó khăn, thách thức nhiều. Muốn làm được những việc lớn đó, Đảng ta phải thật sự trong sạch, vững mạnh. Nhà nước phải thật sự của dân, do dân, vì dân.

Cán bộ, đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Mọi việc làm phải hướng tới mục tiêu cao nhất là đất nước hùng cường, nhân dân ấm no, tự do, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, Hà Nội phải đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại; đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh; đi đầu trong giữ gìn kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các cụ, các bác, các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe; phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng của mình; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; tiếp tục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu và thế hệ trẻ...

Cũng trong sáng nay, tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng.