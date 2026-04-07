Từ thay đổi khẩu vị của trẻ đến một thức uống mới

Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em Việt ngày càng đa dạng, vì vậy ngoài các bữa chính, cha mẹ có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm: dễ sử dụng, tiện mang theo; bổ sung vi chất dinh dưỡng hợp lý, hỗ trợ tiêu hóa; mang đến năng lượng phù hợp cho nhịp sinh hoạt và học tập hằng ngày của trẻ.

Một xu hướng khác là khẩu vị của trẻ đang thay đổi. Các em ít hứng thú với những loại sữa quá ngọt, mà thích hương vị thanh, nhẹ và tự nhiên hơn.

Từ kết quả khảo sát trên, Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk) đã phát triển thức uống dinh dưỡng IZZI Dinomilk với công thức kết hợp sữa và nước ép trái cây, tạo nên vị chua - ngọt hài hòa, dễ uống và gần gũi với khẩu vị trẻ nhỏ. Sản phẩm có 5 hương vị: Cam, Dâu, Nho, Dưa lưới và Trái cây nhiệt đới, giúp trẻ có thêm lựa chọn và dễ duy trì thói quen bổ sung đều đặn hơn.

Bổ sung 1 tỷ lợi khuẩn Postbiotic - điểm khác biệt tạo bản sắc

Theo đại diện Hanoimilk, điểm khác biệt quan trọng của IZZI Dinomilk nằm ở việc bổ sung 1 tỷ lợi khuẩn Postbiotic trong mỗi hộp sản phẩm.

Khác với lợi khuẩn sống, Postbiotic là các chế phẩm từ vi sinh vật đã được bất hoạt cùng với các thành phần có lợi của chúng. Nhờ vậy, Postbiotic có độ ổn định cao, chịu được nhiệt và môi trường axit dạ dày; có thể mang lại lợi ích cho đường ruột mà không phụ thuộc vào khả năng sống sót của lợi khuẩn khi đi qua hệ tiêu hóa.

Việc ứng dụng thành công Postbiotic vào thức uống dinh dưỡng sữa trái cây cho trẻ nhỏ giúp IZZI Dinomilk không chỉ là một thức uống ngon miệng, mà còn là giải pháp bổ sung dinh dưỡng tiện lợi cho trẻ em.

Dino - Từ nhân vật trên bao bì đến “người bạn đồng hành” của trẻ

Không chỉ dừng lại ở công thức bên trong, Hanoimilk còn chú trọng đến trải nghiệm cảm xúc của trẻ khi uống sữa. Nhân vật Dino (chú khủng long đáng yêu được xây dựng như một biểu tượng của năng lượng, sức mạnh và tinh thần khám phá) xuất hiện trên bao bì sản phẩm và trong các tập phim hoạt hình ngắn do Hanoimilk sản xuất, đóng vai trò như “người bạn đồng hành” mỗi ngày của trẻ nhỏ. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng, trải nghiệm và giáo dục nhẹ nhàng, phù hợp với tâm lý trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học.

Hậu trường R&D: Từ nhu cầu bản địa đến giải pháp dinh dưỡng phù hợp trẻ Việt

Theo đại diện Hanoimilk, IZZI Dinomilk là kết quả của quá trình hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) nghiêm túc và tỉ mỉ của đội ngũ R&D Hanoimilk với các chuyên gia Nhật Bản, dựa trên việc phân tích khẩu vị cùng với nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi và thói quen sử dụng thực phẩm trong điều kiện khí hậu với nhịp sống đặc thù của Việt Nam. Ngoài việc bổ sung 1 tỷ lợi khuẩn Posbiotic từ Nhật Bản, IZZI Dinomik còn bổ sung Vitamin A và C, góp phần cung cấp vi chất dinh dưỡng cân đối, phù hợp cho trẻ trong các hoạt động vận động và học tập hàng ngày.

IZZI Dinomilk được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiệt trùng UHT hiện đại của Tetra Pak, Thụy Điển, giúp giữ trọn vẹn dưỡng chất cần thiết; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; giúp sản phẩm ổn định chất lượng trong suốt thời hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, Hanoimilk đặc biệt chú trọng quy trình kiểm soát chất lượng. Từ nguồn nguyên liệu đến đóng gói, mỗi công đoạn đều được kiểm định theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt ISO 22000:2018. Bao bì thiết kế có ống hút tiện dụng, dễ mang theo đến trường học - một lợi thế phù hợp nhịp sống bận rộn của nhiều gia đình trẻ.

Theo ghi nhận từ thị trường, mô hình phát triển sản phẩm dựa trên nghiên cứu khẩu vị bản địa, kết hợp với ứng dụng công nghệ quốc tế, đang trở thành một hướng đi hiệu quả của nhiều thương hiệu thức uống dành cho trẻ em.

IZZI Dinomilk là một ví dụ tiêu biểu: Vừa giữ được sự gần gũi với trẻ Việt qua hương vị trái cây dễ uống, nhân vật Dino gần gũi; Vừa tiệm cận xu hướng dinh dưỡng hiện đại thông qua việc ứng dụng Postbiotic và công nghệ sản xuất tiên tiến từ Nhật Bản.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội)