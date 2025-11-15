Từ dàn xe cơ bắp hiếm đến không gian trưng bày sang trọng, sự kiện khiến người hâm mộ dõi theo đến từng phút cuối khi chiếc búa chốt giá cuối cùng được gõ xuống. Dù đã khép lại, cộng đồng vẫn tiếp tục “soi” từng bức ảnh để giữ lại dư vị hiếm có ấy. Kênh YouTube Mopars5150 vừa đăng tải video cận cảnh nhiều mẫu xe nổi bật nhất trong bộ sưu tập – không chỉ có Mopar mà còn cả những huyền thoại Ford và Chevrolet.

Bộ sưu tập xe cơ bắp Mỹ “khủng” quy tụ loạt siêu phẩm hàng hiếm

Nhóm Mopars5150 đã đến tận Georgia để theo dõi buổi đấu giá trực tiếp, ghi lại từng góc nhìn chi tiết nhất của các mẫu xe hiếm. Bên cạnh các mẫu Dodge và Plymouth, những đại diện “Blue Oval” và Chevrolet cũng thu hút mạnh mẽ.

Một trong những chiếc Ford ấn tượng nhất là Mustang Boss 429 đời 1970, sơn màu Grabber Blue kinh điển, nội thất đen hiếm. Xe đã được phục chế chuẩn concours và đạt mức giá 600.000 USD.

Mustang Boss 429 đời 1970, sơn màu Grabber Blue kinh điển

Không kém phần đáng chú ý là Chevrolet Yenko Camaro 1969 – dòng xe “quái vật” được đại lý tinh chỉnh với động cơ V8 427 ci mạnh 425 mã lực. Chiếc trong video là bản “survivor” gần như nguyên bản, được chốt giá 310.000 USD.

Chevrolet Yenko Camaro 1969 – dòng xe “quái vật”.

Với những người mê Mopar, hai món “báu vật” của sự kiện chính là Dodge Charger Daytona 1969 và Plymouth Superbird 1970 – đều là những mẫu xe khí động học huyền thoại phục vụ homologation cho NASCAR. Cả hai vẫn còn ở tình trạng nguyên bản, số km thấp và cực kỳ hiếm. Charger Daytona được dự đoán đạt 500.000 USD nhưng cuối cùng lên đến 600.000 USD; Superbird đạt 340.000 USD.

Ngay cả những chiếc xuống cấp nặng cũng đạt giá ngoài dự đoán, như chiếc Road Runner V-code 1970 “nát” nhưng vẫn bán 225.000 USD.

Dù phần lớn người xem khó có cơ hội sở hữu những mẫu xe triệu đô này, đoạn phim vẫn mang đến cảm hứng mạnh mẽ: các dòng xe cổ điển có thể đẹp bền bỉ qua nhiều thập kỷ nếu được chăm sóc đúng cách. Và điều đó đủ để bất kỳ ai yêu xe muốn dành thêm chút thời gian cho chiếc xe đang nằm trong gara của mình.

Theo Hotcars

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc gửi về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!