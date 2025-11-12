Người đứng sau garage “Rotary Heaven” là Ando-san, kỹ sư kiêm nhà sáng lập sự kiện 7’s Day, ngày hội tôn vinh động cơ xoay và các dòng xe thể thao Mazda. Bắt đầu từ đầu những năm 2000, 7’s Day giờ đây được coi như một lễ hội không chính thức của cộng đồng yêu xe Nhật Bản.

Ando-san, kỹ sư kiêm nhà sáng lập sự kiện 7’s Day.

Trong gara của Ando-san là những chiếc RX-7 từng góp mặt tại các giải đấu danh tiếng như World Time Attack Challenge hay Formula Drift Japan. Mỗi chiếc đều mang trong mình tinh thần thủ công và kỹ thuật đỉnh cao của Nhật: bộ bodykit RE Amemiya GT Aero bằng sợi carbon, nắp capo carbon khô, mui tùy chỉnh, cùng các khối động cơ hai hoặc ba rotor đầy uy lực.

Những chiếc Mazda RX-7 hiếm nhất Nhật Bản.

Đây là nơi mà mỗi chiếc RX-7 không chỉ được phục hồi – mà được “tái sinh” để đạt đến hiệu năng và độ hoàn thiện gần như tuyệt đối.

Trong văn hóa xe Nhật Bản, những gara như Rotary Garage luôn được bao phủ bởi sự bí ẩn. Không bảng hiệu, không quảng cáo, không mạng xã hội – chỉ mở cửa cho những người thật sự cùng chung đam mê.

Khác với các xưởng độ thương mại, những “câu lạc bộ ngầm” này tồn tại nhờ sự tôn trọng lẫn nhau và tinh thần thủ công truyền thống. Mọi chi tiết – từ cánh gió, nắp cốp đến bộ tăng áp – đều được chế tác thủ công, không theo bất kỳ khuôn mẫu thương mại nào. Chính sự kín đáo ấy giúp họ giữ trọn tinh thần của văn hóa JDM nguyên bản, tránh xa sức ép từ mạng xã hội hay các xu hướng độ xe “hào nhoáng”.

Là một nghệ nhân thực thụ, Ando-san không chỉ là thợ máy mà còn là người “thổi hồn” vào từng chiếc xe. Ông tự tay thực hiện mọi công đoạn – từ hàn khung, sơn thân xe đến chế tạo linh kiện.

Mỗi chiếc RX-7 tại Rotary Garage đều được lắp ráp với những bộ phụ kiện hiệu suất cao như tăng áp Garrett G40-900, hệ thống treo dành cho đường đua Tsukuba, hay bộ coilover chuyên cho drift tại Daikoku PA.

Theo Hotcars