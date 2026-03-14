Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử. Trong đó, đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất nhiều trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thông qua sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, đã được chủ sàn thương mại điện tử thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay theo từng giao dịch, trừ trường hợp người mua yêu cầu thì chủ quản sàn thương mại điện tử có trách nhiệm lập hóa đơn điện tử giao cho người mua.

Bộ Tài chính đề xuất hộ kinh doanh bán hàng trên sàn không phải lập hóa đơn điện tử. Ảnh: Nguyễn Lê

Đại lý bảo hiểm, cá nhân hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp bảo hiểm đã được doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện khấu trừ thuế đối với doanh thu lũy kế đạt ngưỡng doanh thu thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp người mua yêu cầu lập hóa đơn.

Các khoản phí và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động tái bảo hiểm (bao gồm nhượng tái bảo hiểm, các khoản thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác về nhượng tái bảo hiểm), giao dịch tiền gửi, giao dịch tài chính (chứng chỉ tiền gửi, chứng khoán, phát hành chứng khoán sơ cấp, giấy tờ có giá), bán nợ, giao dịch ngoại tệ và giao dịch sản phẩm phái sinh.

Dự thảo cũng dẫn chiếu thêm các trường hợp không sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 181/2025, bao gồm các giao dịch như tiêu dùng nội bộ, điều chuyển tài sản trong nội bộ doanh nghiệp hoặc các hoạt động liên quan đến việc tổ chức lại doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, việc quy định rõ các trường hợp không phải lập hóa đơn điện tử giúp bảo đảm sự thống nhất với pháp luật về thuế giá trị gia tăng và tránh phát sinh nghĩa vụ lập hóa đơn trong những giao dịch không cần thiết, qua đó giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Bán hàng online không phải lập hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Dự thảo nghị định cũng đề xuất, hóa đơn điện tử từ máy tính tiền không áp dụng đối với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được thực hiện trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số.

Trường hợp tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định thì không nhất thiết phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Trường hợp được lập hóa đơn tổng

Bộ Tài chính đề xuất một số trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn được lập hóa đơn tổng cuối ngày.

Cụ thể, trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, tài sản mã hóa, bảo hiểm, dịch vụ chuyển tiền qua ví điện tử, dịch vụ ngừng và cấp điện trở lại của đơn vị phân phối điện, dịch vụ trông giữ xe, hoạt động chiếu phim và các sản phẩm đi kèm (như bắp, nước, bánh), dịch vụ liên quan đến thương mại điện tử (bao gồm dịch vụ thương mại điện tử và hoạt động bưu chính, vận chuyển trực tiếp cho sàn thương mại điện tử) có hệ thống phần mềm kiểm soát, quản lý chi tiết từng giao dịch cho người mua là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn thì đơn vị được lập hóa đơn tổng cuối ngày, căn cứ dữ liệu chi tiết tại hệ thống quản lý của đơn vị.

Trường hợp kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện có sử dụng phần mềm tính tiền theo quy định của Luật Đường sắt; vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có sử dụng phần mềm tính tiền cho người mua là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn theo quy định của Luật Đường bộ, có đầy đủ các thông tin của chuyến đi gồm: tên đơn vị kinh doanh vận tải, biển kiểm soát phương tiện vận tải, hành trình (điểm đi - điểm đến), cự ly chuyến đi (tính theo km), tổng số tiền hành khách phải trả thì cuối ngày đơn vị lập hóa đơn tổng cho người mua là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn, căn cứ dữ liệu chi tiết tại hệ thống quản lý của đơn vị.

Trường hợp cơ sở giáo dục có sử dụng phần mềm quản lý học phí theo từng giao dịch, có in phiếu thu tiền (thu học phí và các khoản thu khác), có lưu trên hệ thống công nghệ thông tin, nếu người mua là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối ngày cơ sở giáo dục căn cứ thông tin từ phiếu thu tiền để tổng hợp lập hóa đơn điện tử tổng.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử và có doanh thu năm từ 3 tỷ đồng trở xuống, có giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán dưới 50.000 đồng mỗi lần, nếu người mua là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối ngày hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lập hóa đơn điện tử tổng hợp theo ngày, phản ánh toàn bộ doanh thu phát sinh trong ngày đối với các giao dịch này.

Người bán chịu trách nhiệm về tính chính xác, lưu trữ và cung cấp bảng tổng hợp chi tiết khi cơ quan nhà nước có yêu cầu. Trường hợp người mua yêu cầu hóa đơn, đơn vị phải lập hóa đơn giao cho người mua.