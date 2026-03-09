Bộ Tài chính vừa có công điện gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong năm 2026.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua cơ quan này đã chỉ đạo ngành thuế và các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nộp thuế tuân thủ các quy định về thuế, hóa đơn, chứng từ. Nhờ sự phối hợp của chính quyền địa phương, đặc biệt trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai từ ngày 1/1/2026, cộng đồng doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh cơ bản đã chấp hành tốt các chính sách thuế, đồng thời được thụ hưởng các tiện ích như khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử và các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết tại một số địa bàn, lĩnh vực kinh doanh vẫn còn tình trạng lợi dụng thanh toán tiền mặt hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế. Một số vụ việc trốn thuế đã được cơ quan thuế phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, điều tra và khởi tố.

Bộ Tài chính yêu cầu địa phương phối hợp ngăn che giấu doanh thu, trốn thuế.

Để nâng cao hiệu quả quản lý thuế và thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh sử dụng các phương thức thanh toán điện tử; đồng thời đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh sau khi xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách tại địa phương trong kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về thuế, hóa đơn, chứng từ.

Việc trao đổi và khai thác thông tin phục vụ quản lý thuế phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế và bảo mật thông tin, không làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.

Bộ Tài chính cho rằng sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền các cấp, sẽ góp phần bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước cũng như thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân trong năm 2026.