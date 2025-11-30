Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ dự thảo một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo ý kiến thẩm tra, cần cân nhắc thỏa đáng việc áp thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng để tránh bất cập cho người dân có hoạt động chuyển nhượng vàng không vì mục đích đầu cơ, kinh doanh.

Đồng thời, cơ quan soạn thảo được đề nghị tiếp tục nghiên cứu mức thuế và phương thức áp dụng phù hợp, phân định rõ giữa vàng đầu tư ngắn hạn và vàng tích trữ lâu dài để bảo đảm đạt được mục tiêu kiểm soát hoạt động đầu cơ, lành mạnh hóa thị trường vàng.

Giải trình nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, việc đề xuất đánh thuế đối với chuyển nhượng vàng đã được rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, bộ, ngành và tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo luật giao Chính phủ căn cứ tình hình quản lý thị trường vàng, quy định thời điểm áp dụng, ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế và điều chỉnh thuế suất phù hợp theo từng giai đoạn.

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đề xuất giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế.

Dự thảo hiện quy định sẽ áp thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng với thuế suất 0,1% trên giá trị chuyển nhượng từng lần.

Việc giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế nhằm loại trừ trường hợp những cá nhân thực hiện mua bán vàng cho mục đích tiết kiệm, cất giữ (không vì mục đích kinh doanh), phù hợp với tập quán mua vàng tích trữ của một bộ phận người dân.

Trước đó, trao đổi với PV VietNamNet, TS Nguyễn Ngọc Tú, Giảng viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cho rằng bất động sản đang áp dụng mức thuế 2% trên giá bán thì đối với vàng, có thể áp dụng mức 1-2%. Hình thức thu thuế nên khấu trừ tại nguồn, giao cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng khấu trừ luôn.

Theo chuyên gia, việc đánh thuế thu nhập từ mua bán vàng sẽ giảm bớt động lực đầu cơ, “lướt sóng”, khiến dòng tiền chuyển dịch sang hoạt động sản xuất - kinh doanh thay vì găm giữ vàng. Khi lượng người mua giảm, giá vàng cũng có thể hạ nhiệt.

Tuy nhiên, ông cho rằng cần thiết lập ngưỡng tính thuế. Chẳng hạn, chỉ phải nộp thuế khi bán từ một lượng vàng trở lên. Trường hợp người dân bán vàng tích lũy với số lượng nhỏ, chỉ 1-2 chỉ, dưới ngưỡng thì không tính thuế.

Trong khi đó, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới, cho rằng mọi chính sách thuế đối với vàng tại Việt Nam cần đạt hai mục tiêu: giảm tối đa tình trạng đầu cơ và tránh hiện tượng người dân chuyển sang thị trường phi chính thức (chợ đen) để né thuế.

Ông cũng lưu ý tác động của thuế đối với vàng trong mối tương quan giữa Việt Nam với các nước láng giềng. Khi có mức chênh lệch về thuế sẽ tạo ra dòng chảy tự nhiên. Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia... không đánh thuế vàng, nếu Việt Nam áp thuế có thể khiến vàng chảy xuyên biên giới. Đây là điểm Việt Nam cần cân nhắc.