Vàng là tài sản có khả năng sinh lời cần đánh thuế

Để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung cần quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế trong dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đề xuất đánh thuế vàng nhận được sự tán thành của nhiều chuyên gia, nhưng hầu hết đều kiến nghị nên đánh thuế một tỷ lệ vừa phải để dễ kiểm soát và công bằng hơn cho mọi giao dịch.

Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TPHCM), cho rằng, việc đánh thuế giao dịch vàng là phù hợp với xu hướng của thị trường, bởi trên thế giới, nhiều quốc gia đã áp dụng thuế đối với sản phẩm này.

“Đánh thuế thu nhập từ hoạt động mua bán vàng vừa hạn chế đầu tư, vừa tăng nguồn thu cho ngân sách”, ông Huân nhấn mạnh.

Chuyên gia đề xuất đánh thuế vàng tương tự như chứng khoán, bất động sản. Ảnh: Minh Hiền

Ông Huân phân tích, tại Việt Nam hiện nay, bất động sản hay chứng khoán đều đã chịu thuế, trong khi vàng cũng là một kênh đầu tư có khả năng sinh lời. Vì vậy, việc đánh thuế lợi nhuận từ vàng là phù hợp.

“Theo quy định hiện hành, cá nhân chuyển nhượng bất động sản phải nộp thuế 2% giá trị giao dịch; chứng khoán áp mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Từ cách tính thuế thu nhập cá nhân của bất động sản, chứng khoán, có thể áp tương tự với vàng”, ông Huân cho hay.

Với phương án áp thuế vàng trên lợi nhuận, ông Huân cho rằng khó khả thi. Nguyên nhân là nhiều trường hợp mua vàng từ 20 năm trước không có chứng từ, nên không thể xác định giá mua và tính lợi nhuận.

Theo ông Huân, có thể tham khảo mức đánh thuế của một số quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ để làm cơ sở xây dựng chính sách.

Một vấn đề khác được ông Huân lưu ý là cần phân định rõ vàng nguyên chất, vàng trang sức. “Vàng nhẫn hiện cũng được xếp vào vàng trang sức, vậy có bị đánh thuế không? Người dân mua bán vàng cưới có thuộc diện chịu thuế không? Đây là những vấn đề cần nghiên cứu kỹ”, ông nói.

Bên cạnh đó, quy trình triển khai đánh thuế cũng cần được xác định rõ ràng: ai sẽ là người thu, doanh nghiệp bán vàng có trách nhiệm thu và nộp về ngân sách, hay cơ quan thuế sẽ trực tiếp thực hiện?

Đề xuất áp thuế vàng tương tự chứng khoán

Đồng quan điểm, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cũng cho rằng việc đánh thuế thu nhập từ hoạt động mua bán vàng vừa giúp hạn chế đầu cơ, “lướt sóng”, vừa có thể tăng thu cho ngân sách. Tuy nhiên, theo ông, khi xây dựng chính sách cần làm rõ đối tượng chịu thuế là cá nhân, doanh nghiệp hay cả hai, tránh tình trạng đánh thuế chồng thuế và tạo kẽ hở cho việc né thuế.

Ông Khánh lưu ý, nếu doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các hoạt động liên quan thì không nên đánh thêm một mức thuế khác. “Có thể chỉ thu đối với các doanh nghiệp mà hoạt động mua bán vàng là nguồn thu khác (nếu họ được phép mua bán) và các cá nhân”, ông nói, đồng thời cần quản lý tập trung để ngăn tình trạng nhiều người né thuế hoặc chuyển giao dịch sang các kênh không chính thức.

Về phương thức đánh thuế, ông Khánh đề xuất có thể áp dụng tương tự như đối với chứng khoán, mức 0,1% trên giao dịch bán. Người mua sẽ không bị chịu thuế cho đến khi họ bán ra, nhằm tránh việc bị áp thuế hai lần.

Ông cũng lưu ý, một số phương thức khác có thể áp mức cao hơn; ví dụ trước đây trên thị trường chứng khoán từng có phương án đánh 20% nhưng chỉ tính trên lợi nhuận. Tuy nhiên, cách làm này phức tạp hơn do phải chứng minh từ lúc mua đến lúc bán là có lãi chứ không phải lỗ.

Bên cạnh đó, nếu thu theo số lượng giao dịch, ví dụ chỉ thu khi bán từ 1 lượng trở lên có thể dẫn đến lách luật bằng cách chia nhỏ lượng hoặc bán nhiều nhưng “chia hóa đơn” để né thuế. Vì vậy, nên thu thuế một tỷ lệ vừa phải, tương tự như trên thị trường chứng khoán, sẽ dễ kiểm soát và công bằng hơn cho mọi giao dịch.