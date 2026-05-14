Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của đại biểu Đoàn Thu Hà, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chuyển đến.

Theo đó, đại biểu đề nghị Bộ Tài chính rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành, đặc biệt là hiệu quả kinh tế - xã hội của sắc thuế này đối với hộ gia đình, cá nhân.

Đại biểu cũng đề nghị đánh giá việc cân đối giữa số thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với chi phí vận hành, tổ chức thực hiện trong những năm qua, làm cơ sở xem xét đề xuất miễn, giảm sắc thuế này vào thời điểm phù hợp.

Đại biểu kiến nghị về lâu dài cần nghiên cứu xây dựng luật thuế tài sản để thay thế Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành, không hạn chế về hạn mức và địa bàn để quản lý, điều tiết hợp lý đối với tài sản, đặc biệt là bất động sản, tài sản có giá trị lớn nhằm quản lý nguồn tài nguyên đất đai và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính cho rằng việc xây dựng thuế bất động sản cần được cân nhắc kỹ do phạm vi điều chỉnh rộng và tác động lớn đến nhiều nhóm đối tượng.

Thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khoảng 1.700 tỷ đồng/năm

Trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 2114 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã tiến hành tổng kết, đánh giá, tổng hợp ý kiến các bộ, ngành, địa phương và kinh nghiệm quốc tế để xây dựng báo cáo nghiên cứu, rà soát các luật thuế.

Trong đó, có thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp và các sắc thuế liên quan đến bất động sản gửi Bộ Tư pháp tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, số thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bình quân mỗi năm trong giai đoạn 2012-2021 khoảng 1.700 tỷ đồng/năm và tốc độ tăng bình quân hàng năm khoảng 11,2%.

“Số thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm là nguồn thu ổn định, có ý nghĩa đối với ngân sách nhà nước. Ngoài ra, vẫn còn dư địa để thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong trường hợp thật cần thiết”, Bộ Tài chính nêu.

Bộ cũng cho biết, ngày 16/3/2023, Chính phủ đã có Báo cáo số 71/BC-CP gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 81.

Trong đó đã báo cáo kết quả rà soát, nghiên cứu đối với Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự kiến đề xuất xây dựng dự án Luật Thuế bất động sản thay thế hai luật này.

Dự kiến Quốc hội xem xét luật sửa đổi vào tháng 10/2026

Theo Bộ Tài chính, thuế bất động sản là chính sách thuế mới, có phạm vi điều chỉnh rộng, phức tạp, dự kiến sẽ tác động lớn tới người dân, doanh nghiệp, thị trường bất động sản và nền kinh tế.

Qua phân tích bối cảnh kinh tế - xã hội, thị trường bất động sản, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá tác động chính sách, Bộ Tài chính đã có tờ trình và các công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế bất động sản để báo cáo các cấp có thẩm quyền vào thời điểm thích hợp.

Nội dung này đã được lãnh đạo Chính phủ đồng ý tại Công văn số 1115/VPCP-PL ngày 2/4/2024.

Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế và xác định những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai các chính sách thuế liên quan đến bất động sản. Trên cơ sở đó, cơ quan này sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền vào thời điểm phù hợp. Việc này nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, với thông lệ quốc tế cũng như tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến sử dụng đất và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021-2030.

Ngoài ra, thực hiện Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội và căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Dự kiến, dự án luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, vào tháng 10/2026.