Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn thành phố về tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở.

Cơ quan thuế cho biết, căn cứ quy định tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 50/2026 của Chính phủ, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất được tính bằng 30% chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (sau đây gọi tắt là chênh lệch) đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở; 50% chênh lệch đối với diện tích vượt 1 lần hạn mức; 100% chênh lệch đối với diện tích đất vượt quá 1 lần hạn mức.

Mỗi hộ gia đình, cá nhân lựa chọn áp dụng trên 1 thửa đất. Lần chuyển mục đích sau thì tính tiền sử dụng đất bằng 100% chênh lệch.

Thuế TP Hà Nội lưu ý hộ gia đình, cá nhân khi chuyển đổi từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở cần nộp văn bản đề nghị trước ngày 1/1/2027. Ảnh: Nguyễn Lê

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất (bao gồm phạm vi nhiều tỉnh) thì hộ gia đình, cá nhân đó được lựa chọn 1 thửa đất để áp dụng tính tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này.

Hộ gia đình, cá nhân cam kết về nội dung này và chịu trách nhiệm về cam kết, thể hiện tại đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện hộ gia đình, cá nhân cam kết không đúng quy định thì sẽ bị tính lại tiền sử dụng đất theo mức 100% chênh lệch và phải nộp khoản tiền tương đương mức chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp một phần tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì được đề nghị cơ quan thuế tính lại tiền sử dụng đất theo quy định này. Trường hợp số tiền sử dụng đất sau khi tính lại thấp hơn số tiền sử dụng đất phải nộp nhưng cao hơn so với số tiền đã nộp thì người sử dụng đất phải nộp số tiền còn thiếu và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn thiếu.

Trường hợp số tiền sử dụng đất sau khi tính lại thấp hơn so với số tiền đã nộp thì được hoàn trả số tiền chênh lệch bằng cách trừ vào nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế; trường hợp không còn nghĩa vụ tài chính nào thì được hoàn trả bằng tiền.

Hộ gia đình, cá nhân nộp văn bản đề nghị chậm nhất trước ngày 1/1/2027 đến bộ phận một cửa liên thông; bộ phận này cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Cơ quan thuế không xử lý đối với trường hợp nộp văn bản sau ngày 1/1/2027.

Thuế TP Hà Nội lưu ý, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người sử dụng đất liên hệ phòng quản lý các khoản thu từ đất/Thuế cơ sở (tổ quản lý các khoản thu khác) để được hướng dẫn.