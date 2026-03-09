Tại buổi họp báo thông tin các quy định mới về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ngày 9/3, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, trước hạn kê khai thuế ngày 20/4, Cục Thuế sẽ triển khai chiến dịch hỗ trợ kéo dài 15 ngày nhằm hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện kê khai thông qua các nhà cung cấp giải pháp, đồng thời hỗ trợ cập nhật thông tin trên cổng kê khai thuế.

Đối với các hộ, cá nhân cho thuê nhà, ông Sơn cho biết cơ quan thuế đã có danh sách các chủ thể cho thuê bất động sản nên sẽ chủ động liên hệ để trao đổi, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, cơ quan thuế sẽ hỗ trợ cá nhân cho thuê nhà kê khai thuế.

Theo ông Sơn, ngay từ khi xây dựng chính sách, ngành thuế đã có định hướng triển khai. Tuy nhiên, đến ngày 5/3 mới có quy định chính thức về cách thức kê khai thuế và tổng hợp doanh thu.

“Cơ quan thuế sẽ tập hợp những người nộp thuế là các cá nhân có bất động sản cho thuê để gửi hướng dẫn hoặc cung cấp thông tin hỗ trợ. Đồng thời, sẽ chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương chủ động liên hệ với các cá nhân cho thuê hoặc người được ủy quyền nhằm hướng dẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế”, ông Sơn nói.

Nghị định 68 của Chính phủ quy định chi tiết về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và Thông tư 18 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đã làm rõ quy trình kê khai, nộp thuế đối với cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản.

Cụ thể, khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cho thuê bất động sản có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm như sau: Cá nhân cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú, nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng nhân (x) với thuế suất 5% (theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân).

Cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản thực hiện khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và gửi hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê theo mẫu số 01/BĐS và phụ lục bảng kê chi tiết bất động sản theo mẫu số 01/BK-BĐS.

Trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản thì cá nhân được lựa chọn khai thuế hai lần trong năm tính thuế (chậm nhất ngày 31/7 của năm tính thuế và 31/1 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế) hoặc khai thuế một lần theo năm tính thuế (chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế).

Cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê thực hiện khai thuế tổng hợp chung cho các bất động sản trên 1 hồ sơ khai thuế và lựa chọn một cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê để nộp hồ sơ khai thuế.

Cá nhân được trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với một hoặc một số hợp đồng cho thuê bất động sản do cá nhân lựa chọn nhưng tổng mức được trừ không quá 500 triệu đồng một năm đối với tất cả hợp đồng cho thuê bất động sản.

Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản được lựa chọn chưa trừ đủ 500 triệu đồng, cá nhân được tiếp tục lựa chọn các hợp đồng cho thuê bất động sản khác để được trừ tiếp cho đến khi trừ đủ 500 triệu đồng.

Trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê ở các địa điểm khác nhau và có quy định bên đi thuê khai thay, nộp thay thuế, khi lựa chọn hợp đồng cho thuê bất động sản để áp dụng mức được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân, cá nhân cho thuê bất động sản và bên đi thuê phải quy định rõ trong hợp đồng cho thuê bất động sản nội dung khai thay, nộp thay thuế và số tiền được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản có quy định khai thay, nộp thay thuế nhưng chưa trừ đủ 500 triệu đồng thì cá nhân được tiếp tục lựa chọn các hợp đồng cho thuê bất động sản khác để được trừ cho đến khi trừ đủ 500 triệu đồng.

Tại họp báo, Cục Thuế đã giới thiệu về “Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh” nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận phương thức quản lý thuế mới, giúp chủ động kiểm soát nghĩa vụ thuế, giảm sai sót Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cuốn sổ tay này sẽ được truyền tải tới hộ kinh doanh qua website của Cục Thuế và cơ quan thuế các cấp, các nhà cung cấp dịch vụ giải pháp, đại lý thuế, kế toán và các cơ quan báo chí… Cùng với đó, sẽ in bản giấy gửi tận tay tất cả người nộp thuế.