Bộ tài liệu “Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh - Những điểm mới và những nội dung người nộp thuế cần biết, cần thực hiện” được biên soạn trên cơ sở các quy định của Luật Quản lý thuế, các nghị định và thông tư hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, góp phần giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Cục Thuế, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và bán hàng đa kênh đang trở thành phương thức kinh doanh phổ biến, tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân.

Cùng với sự phát triển đó, hệ thống pháp luật về thương mại điện tử, quản lý thuế, thuế thu nhập cá nhân và hóa đơn điện tử tiếp tục được hoàn thiện, bảo đảm bao quát đầy đủ các mô hình kinh doanh mới, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và nâng cao tính công bằng, minh bạch.

Cục Thuế nhấn mạnh thông điệp: “Kinh doanh trên môi trường số hoặc đồng thời qua nhiều kênh không làm thay đổi bản chất nghĩa vụ thuế. Người nộp thuế cần quản lý thông nhất thông tin định danh, doanh thu, giao dịch, hóa đơn và số thuế đã được khấu trừ, khai thay, nộp thay; chủ động rà soát, khai bổ sung khi phát hiện sai sót".

“Tài liệu này hệ thống hóa các điểm mới có liên quan trực tiếp đến hoạt động thương mại điện tử và bán hàng đa kênh; đồng thời hướng dẫn người nộp thuế xác định đúng chủ thể, loại thu nhập, phương thức đăng ký, khai nộp thuế, khấu trừ, khai thay, nộp thay, sử dụng hóa đơn điện tử, quản lý dữ liệu và lưu giữ hồ sơ. Nội dung được trình bày theo hướng dễ tra cứu, dẫn chiếu cụ thể đến điều, khoản của văn bản quy phạm pháp luật”, Cục Thuế cho hay.

Nội dung của bộ tài liệu gồm 7 phần: Tổng quan chính sách và phạm vi áp dụng; Những điểm mới trọng tâm liên quan đến thương mại điện tử và bán hàng đa kênh (về quản lý thuế; thuế thu nhập cá nhân; hóa đơn điện tử; thương mại điện tử và dữ liệu; Hướng dẫn thực hiện theo nhóm đối tượng (doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh đa kênh; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng online; KOL/KOC, streamer, affiliate, freelancer và nhà sáng tạo nội dung; nhà cung cấp nước ngoài, chủ quản nền tảng nước ngoài và cá nhân không cư trú; chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác và tổ chức có trách nhiệm khấu trừ, khai thay, nộp thay); Hướng dẫn theo nhóm nghiệp vụ trọng tâm; Checklist tuân thủ dành cho người nộp thuế; Sai sót thường gặp và khuyến nghị tuân thủ; Thông điệp tuân thủ và tổ chức thực hiện.

Trong bộ tài liệu, Cục Thuế nhấn mạnh thông điệp: “Kinh doanh trên môi trường số hoặc đồng thời qua nhiều kênh không làm thay đổi bản chất nghĩa vụ thuế. Người nộp thuế cần quản lý thông nhất thông tin định danh, doanh thu, giao dịch, hóa đơn và số thuế đã được khấu trừ, khai thay, nộp thay; chủ động rà soát, khai bổ sung khi phát hiện sai sót".

Cục Thuế lưu ý, bộ tài liệu này nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, hỗ trợ giảm nghèo thông tin về pháp luật thuế cho người nộp thuế, không thay thế văn bản quy phạm pháp luật. Trường hợp có nội dung khác nhau giữa tài liệu và văn bản quy phạm pháp luật thì thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật.

Thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ, ứng dụng dữ liệu và giao dịch điện tử, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ đúng pháp luật; đồng thời tăng cường quản lý rủi ro, bảo đảm công bằng, minh bạch giữa các mô hình và kênh kinh doanh.

Bộ tài liệu được Cục Thuế đăng tải dưới dạng điện tử. Người nộp thuế có thể quét mã QR dưới đây để truy cập, nghiên cứu và khai thác bộ tài liệu, góp phần thực hiện đúng quy định của pháp luật và nâng cao mức độ tuân thủ trong hoạt động kinh doanh trên môi trường số.