Ngày 4/12, Cục Hải quan tổ chức họp báo chuyên đề nhằm thông tin đầy đủ về những điểm mới trong chính sách thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Thông tư số 51/2025/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), quá cảnh và phương tiện xuất nhập cảnh (XNC), quá cảnh.

Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền, Tổ trưởng Tổ Quản lý thuế, Ban Nghiệp vụ thuế hải quan

Phát biểu tại sự kiện, bà Mai Thị Vân Anh – Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế Hải quan (Cục Hải quan) – cho biết trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi như Nghị quyết 68-NQ/TW. Trong đó, chính sách thuế đóng vai trò then chốt giúp cải thiện môi trường kinh doanh và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng pháp luật, năm 2025 Cục Hải quan đã đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện chính sách thuế để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo yêu cầu quản lý. Đáng chú ý là nhóm các quy định mới về thuế GTGT, thuế TTĐB và giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa XNK, phương tiện XNC, quá cảnh.

Kể từ ngày 1/7/2025, các quy định tại Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH13 và Nghị định 181/2025/NĐ-CP, 174/2025/NĐ-CP sẽ bổ sung hàng loạt nội dung mà doanh nghiệp và người khai hải quan cần lưu ý, gồm: Bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT; Bỏ quy định không chịu thuế đối với phân bón, tàu khai thác thủy sản vùng biển, máy móc chuyên dùng nông nghiệp, hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế; Điều chỉnh giá tính thuế, đối tượng áp dụng thuế suất 5%, nguyên tắc áp dụng thuế suất;Áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ; Quy định về giảm thuế GTGT.

Cục Hải quan cũng phối hợp với các đơn vị để trình Quốc hội thông qua Luật Thuế TTĐB số 66/2025/QH15 với các điểm mới như: Điều chỉnh đối tượng chịu thuế và không chịu thuế; Bổ sung phương pháp tính thuế tuyệt đối và thời điểm xác định thuế; Áp dụng mức thuế tuyệt đối đối với thuốc lá giai đoạn 2027–2031; Tăng thuế suất rượu, bia theo lộ trình 2027–2030; Bổ sung thuế suất với nước giải khát; Điều chỉnh quy định về hoàn thuế và khấu trừ thuế.

Toàn cảnh buổi họp báo

Tháng 8/2025, Ban Nghiệp vụ Thuế Hải quan đã tham mưu xây dựng dự thảo Nghị định và Thông tư hướng dẫn nhằm đảm bảo tiến độ ban hành các văn bản khi Luật Thuế TTĐB chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Đối với Thông tư 51/2025/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa XNK và phương tiện XNC, đại diện Ban Nghiệp vụ Thuế Hải quan khẳng định quy định này góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền – Tổ trưởng Tổ Quản lý Thuế, Ban Nghiệp vụ Thuế Hải quan – nhấn mạnh việc Hải quan chủ động tham gia xây dựng chính sách nhằm tăng tính minh bạch, công bằng và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Những thay đổi này kỳ vọng góp phần giảm thủ tục, nâng cao niềm tin và tạo thuận lợi cho người khai hải quan.

Cũng theo bà Huyền, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học – công nghệ là yêu cầu tất yếu nhằm chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, giúp công chức hải quan tập trung vào đúng đối tượng rủi ro, giảm phụ thuộc vào yếu tố chủ quan. Điều này vừa tăng tốc độ xử lý thủ tục, vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ.

Nhờ vậy, cơ quan Hải quan có thêm công cụ pháp lý mạnh để giám sát, kiểm tra, thu đúng – thu đủ ngân sách; hạn chế chồng chéo, lạm dụng quyền kiểm tra; đồng thời đảm bảo công bằng trong quản lý thuế và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tại buổi họp báo, Cục Hải quan đã giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến chính sách thuế đối với hàng trị giá thấp, thuế GTGT đối với rượu, bia, thuốc lá… góp phần giúp báo chí và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các quy định mới sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Tiến Dũng