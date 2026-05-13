Trang bị kỹ năng thương mại điện tử cho cộng đồng người bán

Tại sự kiện TikTok Shop CSR Day 2026 diễn ra ngày 13/5 tại Hà Nội, bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội, TikTok Shop đã thông tin về những kết quả nổi bật của sáng kiến "Hàng Việt vươn mình" năm 2025.

Sau hơn 1 năm triển khai, sáng kiến “Hàng Việt vươn mình” đã tạo ra được tác động tích cực ở ba khía cạnh: Gia tăng hiện diện, thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao năng lực cho người bán hàng. Cụ thể, hơn 200.000 sản phẩm OCOP và hàng Việt được gắn nhãn định danh để gia tăng hiện diện trên TikTok Shop.

Cùng với đó, hơn 1 triệu voucher ưu đãi dành riêng cho hàng Việt được triển khai; các nhà bán hàng tham gia chương trình “Thứ 7 Hàng Việt” ghi nhận doanh thu trung bình tăng gấp 3,5 lần; đặc biệt là, hơn 30.000 người bán đã được đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý gian hàng, livestream bán hàng, cũng như cập nhật kiến thức về tuân thủ pháp luật, nhất là quy định về thuế.

Trong thời gian qua, TikTok Shop đã thực hiện nhiều chương trình đào tạo, tập huấn, hỗ trợ người dân đưa các sản phẩm chất lượng lên nền tảng số.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NN&MT), thương mại điện tử không đơn thuần là kênh bán hàng, mà đang trở thành một cấu phần quan trọng và động lực tăng trưởng mới của hệ sinh thái kinh tế số nông nghiệp Việt Nam.

“Những mô hình hợp tác với các nền tảng số như TikTok Shop cho thấy khi công nghệ, dữ liệu thị trường, truyền thông số, nội dung sáng tạo và năng lực vận hành hiện đại được kết nối hiệu quả, chúng ta có thể hình thành những phương thức thương mại mới, giúp rút ngắn khoảng cách từ vùng sản xuất đến người tiêu dùng, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh cho nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số”, ông Nguyễn Minh Tiến phân tích.

Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Lê Hoàng Oanh cho biết: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đánh giá cao các mô hình hợp tác giữa nền tảng số và địa phương như TikTok Shop đang triển khai nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt qua thương mại điện tử. Không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ, các mô hình này còn góp phần giúp địa phương xây dựng năng lực kinh doanh số, quảng bá đặc sản vùng miền và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số.

“Đây là hướng đi phù hợp với các mục tiêu của ngành Công Thương: Tích cực phổ biến, triển khai các chính sách pháp luật mới về thương mại điện tử, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế số từ cấp cơ sở, thu hẹp khoảng cách vùng miền và hướng tới phát triển thương mại điện tử bền vững”, bà Lê Hoàng Oanh nhận xét.

Mở rộng mô hình “Địa phương vươn mình” trên toàn quốc

Tiếp nối kết quả đã đạt được năm 2025, TikTok Shop cũng vừa công bố lộ trình “Hàng Việt vươn mình” năm nay, với trọng tâm là mở rộng các mô hình đã chứng minh hiệu quả, đồng thời mở rộng hợp tác đa bên nhằm tháo gỡ các rào cản về năng lực, hạ tầng và kết nối thị trường cho kinh tế địa phương.

Một trong những trọng tâm của lộ trình này là hợp tác giữa TikTok Shop và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) để nhân rộng sáng kiến “Địa phương vươn mình” với mô hình hai cấp "Mỗi tỉnh một shop" và "Xã thương mại điện tử”. Sáng kiến hướng tới thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử từ cấp cơ sở tại hơn 3.000 xã trên toàn quốc, qua đó hỗ trợ các địa phương xây dựng năng lực kinh doanh số dựa trên sản phẩm, con người, nội dung và lợi thế bản địa.

Sau chương trình thí điểm tại xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu), nhiều địa phương như Bắc Ninh, Hà Tĩnh và Thái Nguyên đã thể hiện sự quan tâm và sẵn sàng phối hợp triển khai mô hình trong thời gian tới. Với sáng kiến này, TikTok Shop không chỉ đóng vai trò là kênh tiêu thụ, mà còn là đối tác hỗ trợ địa phương phát triển năng lực kinh doanh số: từ xác định sản phẩm, đào tạo người bán đến khâu xây dựng cộng đồng. Đây cũng là cách thương mại điện tử có thể góp phần lan tỏa bản sắc địa phương, niềm tự hào vùng miền và giá trị văn hóa Việt Nam thông qua thương mại ở quy mô lớn.

Ông Nguyễn Lâm Thanh cho biết: TikTok đang tham gia cùng các cơ quan quản lý nhà nước chuẩn hóa các chương trình đào tạo, chia sẻ kiến thức pháp luật cho cộng đồng nhà bán hàng, các nhà sáng tạo nội dung, người mua hàng.

Đại diện TikTok Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn kêu gọi các nhà sáng tạo nội dung cùng tham gia để đưa hàng hóa địa phương, văn hóa địa phương, các giá trị lịch sử của từng vùng miền lên môi trường số. Bản chất của chương trình là chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều “phường số”, “xã số” được hiện diện nhiều hơn trên không gian mạng”.

Chia sẻ thêm bên lề sự kiện, ông Nguyễn Lâm Thanh cho hay: Hiện nay, Luật Quảng cáo, Luật Thương mại điện tử, Luật Quản lý thuế cùng nhiều quy định khác được ban hành nhằm hướng tới một tương lai nền kinh tế Việt Nam nói chung và thương mại điện tử nói riêng được vận hành bài bản hơn, bảo đảm cạnh tranh công bằng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Lâm Thanh, trong quá trình chuyển sang một môi trường kinh doanh chuyên nghiệp hơn, chắc chắn sẽ có những khoảng trống và khó khăn ở giai đoạn đầu. Cũng vì thế, hiện nay TikTok đang tham gia cùng các cơ quan quản lý nhà nước để chuẩn hóa các chương trình đào tạo, chia sẻ kiến thức pháp luật không chỉ cho cộng đồng nhà bán hàng mà cả các nhà sáng tạo nội dung, người mua hàng.

“Chúng tôi cũng phối hợp với các bên để triển khai các khóa đào tạo có cấp chứng chỉ, giúp mọi người yên tâm hơn khi giới thiệu hàng hóa không chỉ trên các nền tảng thương mại điện tử mà trên các nền tảng số nói chung”, ông Nguyễn Lâm Thanh cho hay.