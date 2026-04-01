Sau ca phẫu thuật não cách đây hơn hai tuần tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), sự sống của ông Lường Văn Chung (SN 1971, ở bản Ta Khoang, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La) vẫn hết sức mong manh. Dù mắt ông đã hé mở, tay chân bắt đầu có cảm giác trở lại nhưng con đường hồi phục phía trước của ông Chung còn đầy gian nan.

Những ngày qua, anh Lường Văn Hưởng (SN 1996) luôn túc trực bên giường bệnh, chỉ biết khẩn cầu để cha mình vượt qua cơn nguy kịch. Mỗi lần nghĩ lại, anh Hưởng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Đó là vào sáng ngày 8/3, khi đang dỡ mái nhà cho một gia đình trong bản, ông Chung không may trượt chân, ngã từ trên cao xuống. Cú ngã khiến ông bị chấn thương nặng.

Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Thuận Châu (Sơn La), ông được chuyển gấp lên Bệnh viện Việt Đức. Ngày 9/3, ông trải qua ca mổ não nguy hiểm để giành lại sự sống.

Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, bệnh nhân Lường Văn Chung được chẩn đoán chấn thương sọ não nặng, hiện đang điều trị bằng kháng sinh để chống nhiễm trùng, đồng thời điều trị hồi sức tích cực nên chi phí rất tốn kém.

Từ khi ông Chung gặp nạn đến nay, chi phí điều trị của ông đã lên tới hơn 160 triệu đồng. Trong đó, gia đình đã phải chạy vạy vay mượn được 150 triệu đồng, số còn lại là gia đình tích cóp được.

Hiện giờ trong túi đã cạn sạch tiền. Những ngày này, anh Hưởng vừa chăm bố vừa tranh thủ gọi điện về nhà nhờ cậy anh em, họ hàng để vay mượn thêm nhưng không ai còn khả năng.

“Bác sĩ nói bố tôi vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Nếu qua được thì cũng phải mất thời gian dài điều trị phục hồi chức năng, chi phí sẽ còn rất lớn. Gia đình tôi không còn khả năng lo được nữa rồi…”, giọng anh nghẹn lại.

Là hộ đồng bào dân tộc Thái, quanh năm chỉ biết làm nương rẫy, thu nhập thấp, gia đình ông Chung thuộc diện khó khăn ở địa phương.

Để trang trải cuộc sống, hai bố con anh Hưởng phải làm thêm đủ nghề. Nay ông Chung nằm viện, anh Hưởng ở viện chăm sóc bố nên không có thu nhập. Gia đình vốn đã chật vật nay càng kiệt quệ hơn.

Giữa lúc sự sống của ông Chung còn chưa biết ra sao, không còn tiền, anh Hưởng phải chắt chiu từng bữa ăn để bám trụ nơi bệnh viện. Mong mỏi lớn nhất của anh Hưởng lúc này là bố mình được tiếp tục điều trị, vượt qua cơn nguy kịch, sớm trở về với gia đình.

Bạn đọc giúp ông Lường Văn Chung có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.081 (ông Lường Văn Chung) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Anh Lường Văn Hưởng (con ông Chung) theo địa chỉ: Bản Ta Khoang, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La. Số điện thoại: 0969773724.