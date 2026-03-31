Ngày 14/3, khi đang làm việc tại một công trình xây dựng ở Hà Đông (TP Hà Nội) thì tai nạn xảy ra, giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến chàng trai trẻ Vương Văn Ly (quê ở bản Luốc, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang) ngã từ độ cao 2m xuống đất, bất tỉnh tại chỗ.

Chàng trai trẻ Vương Văn Ly ngã giàn giáo bị đa chấn thương nặng, tình trạng nguy kịch

Được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán Ly bị đa chấn thương nặng: chấn thương sọ não do dập não, máu tụ dưới màng cứng, vỡ xương thái dương trái; gãy phức tạp xương cánh tay và khuỷu tay trái.

Hiện Ly được điều trị tại khoa Nội - Hồi sức thần kinh trong tình trạng hôn mê sâu, máy thở hoạt động liên tục để duy trì sự sống. Theo các bác sĩ, bệnh nhân tiên lượng nặng, các chỉ số sinh tồn thấp.

Do tình trạng của Ly quá nguy kịch, bác sĩ chưa thể thực hiện ca phẫu thuật sọ não. Các y, bác sĩ đang nỗ lực điều trị tích cực, vừa theo dõi sát sao, vừa hy vọng có thể giành lại cơ hội sống cho em. Cánh tay gãy của Ly đã được cố định tạm thời, chờ hội chẩn để tiến hành phẫu thuật kết hợp xương khi đủ điều kiện.

Tai nạn nghiêm trọng khiến Ly rơi vào hôn mê sâu, việc điều trị sẽ khó khăn và tốn kém

Từ lúc Ly vào viện cấp cứu, chi phí điều trị đã lên tới gần 100 triệu đồng. Số tiền này gia đình em phải vay mượn từ anh em, họ hàng và làng xóm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là chi phí điều trị ban đầu, còn chặng đường điều trị của Ly phía trước vẫn chưa biết xoay xở ra sao.

Bố mẹ Ly chỉ làm nương rẫy, thu nhập bấp bênh. Nhà nghèo nên hai anh trai của Ly phải nghỉ học sớm làm lao động tự do nên cuộc sống riêng còn nhiều khó khăn.

Vì phải xoay xở tiền điều trị cho Ly nên hiện giờ, kinh tế gia đình em rơi vào cảnh kiệt quệ.

Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Lường Văn Ly (18 tuổi) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do tai nạn lao động, tiên lượng nặng, nguy cơ di chứng cao. Hiện gia đình đã nộp viện phí ban đầu được khoảng 50 triệu đồng. Những ngày tới, chi phí điều trị của bệnh nhân cần thêm khoảng 70 - 80 triệu đồng.

Gia đình em Vương Văn Ly thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương

Ngoài hành lang bệnh viện, anh trai của Ly là Vương Văn Lành (SN 1996) cho biết, phía chủ sử dụng lao động vừa hỗ trợ gia đình 16 triệu đồng để trang trải chi phí điều trị ban đầu. Thế nhưng, hành trình chữa trị cho Ly còn rất dài và tốn kém.

"Ở quê, bố mẹ tôi đã vay mượn, xoay xở khắp nơi nhưng giờ cũng đành bất lực. Họ hàng ai cũng khó khăn, chẳng giúp được là bao. Vợ tôi mới mất, hai con còn nhỏ nên tôi cũng không lo được gì cho em. Giờ chỉ biết cầu mong có phép màu để em sớm tỉnh lại”, anh Lành nghẹn lời.

Những ngày qua, các y bác sĩ đã nỗ lực để giành giật sự sống cho Ly, lúc này nếu được sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của cộng đồng, Ly sẽ có thêm cơ hội được cứu sống.

